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日本戶籍國籍欄可登記台灣 台灣媳婦：遲來的正義

中央社／ 東京17日專電

日本法務省今年5月起，承認可在戶籍國籍欄標示地區名，台灣人實質可以登記「台灣」二字。一名結婚10年的台灣媳婦受訪表示，很高興日本政府終於願意面對現實，這真的是「遲來的正義」。

由於日本的戶籍法原則上只承認國名，依據現行制度，與日本人結婚的台灣人，戶籍欄會被登記為「中國」。不過，法務省將在今年5月對系統做大幅修改，把「國籍」欄修改為「國籍・地域」。日本經濟新聞報導，這將替登記為「台灣」開路。法務省令修改後，已被記載為「中國」，若想修改為記載「台灣」的人可做變更。

經營臉書粉絲專頁「北九州阿金」的台灣媳婦接受中央社訪問表示，她在2015年1月與日本人先生結婚，今年剛好滿10年。她記得，當時結婚後要去戶政事務所登記，她的國籍當然是寫「台灣」，但拿到的資料卻是「中國」。

她表示，當下先生有幫忙抗議，但是戶政事務所都說是作業規定，他們也無法改變，真的感覺很無奈。不過除了戶籍之外，好險日常生活中最常使用的「在留卡」是標示台灣，因此生活上不會有不方便的地方。

她表示，她的生活圈是在日本比較鄉下的地方，遇到外國人的比例比較低。「日本人碰到講中文的外國人，第一反應會以為是中國人，但是我都會很明確地表達我們是台灣人。我的日本家人或親友，也都會幫忙特別解釋或說明。」

她說：「我打從心裡就認同自己是台灣人，這是永遠無法改變的事實。」

對於日本戶籍證件的國籍欄終於可以登記「台灣」，她表示，當然感到非常高興，日本政府終於願意面對現實。新聞報導說今年5月起開始修正，雖然目前還不確定作業方式，但她會去找時間申請新版資料，來確認是否更正為台灣。

她也透露，她有參加一個北九州台灣鄉親Line群組，「今天早上台灣太太們看到訊息後，紛紛表達開心，都說等新法啟動之後，要找時間去修改證件」。

雖然網路上有聲音說，這次只是因為修改成「國籍・地域」，才能登記成「台灣」，並不是真正承認台灣是一個國家，但是她認為，自己的認同感很重要，還有讓周遭的日本人理解。日本政府的行政上也許沒辦法很完美，還是期待有朝一日，能夠完全認同台灣這個國家。

國籍 戶籍 日本經濟

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