法國外科醫生被控性侵299人多為兒童 24日將開審
法國前外科醫生拉史考奈克即將於24日開始受審，他被指控在過去25餘年間，於法國西部的醫療機構強暴和性侵299名病患，受害者中大多為兒童，且許多人當時處於昏迷狀態。
法新社報導，由於案件規模龐大且情節駭人，現年74歲的拉史考奈克（Joel Le Scouarnec）的審判將持續4個月，預計在國內外引發廣泛關注。
此案影響將更顯深遠，僅2個月前，法國男子多明尼克．畢立可（Dominique Pelicot）才因為讓數十名陌生人性侵被下藥而失去意識的前妻吉賽爾．畢立可（Gisele Pelicot）被定罪，吉賽爾．畢立可並成為全球的女性主義英雄。
然而，這起案件中，面對數百名受害者，拉史考奈克是唯一的被告。
審判將於不列塔尼（Brittany）凡尼市（Vannes）公開進行，其中有7天的時間將進行不公開審理，聽取未成年時就成為目標的受害者證詞。
當地檢察官凱倫伯格（Stephane Kellenberger）表示，「拉史考奈克先生大致上承認他涉及許多相關事件」，也承認他為隱瞞罪行採取的手段。
這起案件中的受害者平均年齡為11歲，但拉史考奈克還被指控強暴1名1歲幼童，以及性侵1名70歲長者。
拉史考奈克涉嫌於1989年至2014年間，在法國西部10幾家醫療機構實施性暴力。他面臨111起強暴罪和189起性侵害罪指控，由於他濫用醫師身分，且主要針對兒童，使罪行更加嚴重。
在299名受害者中，有256人受害時未滿15歲。
若罪名成立，拉史考奈克將面臨最高20年的刑期。即使受害者眾多，法國法律不允許累計量刑。
拉史考奈克在2020年12月已因強暴和性侵4名兒童，其中包括2名親戚，而被判刑15年。
許多受害者在得知這些事件後承受心理創傷，部分甚至數十年後才發現受害。並非所有受害者都會參與審判，但許多人希望透過司法程序尋求真相。
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