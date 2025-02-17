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亞洲世界模擬聯合國 台灣學子舉國旗介紹民主成就

中央社／ 吉隆坡17日專電

「亞洲世界模擬聯合國」今天在馬來西亞落幕，代表台灣參與的王雍錚不僅在大會中介紹台灣的特色與民主成就，開場時也舉著中華民國國旗進場，讓與會的各國青年學子認識台灣。

「亞洲世界模擬聯合國（AWMUN）X」從14日到17日在吉隆坡舉行，來自全球各地27國的青年代表齊聚一堂，模擬聯合國會議。

獲選參與的台北市立實驗教育創發中心自學生王雍錚今天下午受訪表示，很高興代表台灣參與模擬聯合國活動，藉由這次國際性場合，讓與會的青年學子認識台灣，特別是台灣的民主成就。

她並身著台灣傳統服裝與戴著中華民國國花梅花與會。

另外，王雍錚在大會指定的分組討論環保議題中，提醒與會的各國代表重視環境保護。她說，電動車的興起雖減少碳排放，但帶來鋰電池廢棄物的日益嚴峻挑戰，引發環境問題，自2019年以來，這個問題對環境和財產造成嚴重損害。

王雍錚指出，全球化意味著國家之間的相互依賴，應攜手合作防止這個問題對環境和經濟造成更大損害。

熟悉模擬聯合國會議的人士指出，隨著地緣政治與國際局勢變化，青年學子更要參與國際事務，模擬聯合國會議就能藉模擬過程，讓青年學子熟悉外交事務運作規則，培養對能源、環保、區域爭端等國際事務的思考與辯論能力，另具備批判思考斷判力，拓展國際視野。

這次參與國家選手眾多，也受到與會各國選手駐派大使館重視，包括南非、斯里蘭卡、秘魯、索馬利亞等各國大使館人員均出席。

聯合國 青年 馬來西亞

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