4月將上大學 日本皇室悠仁親王考取汽車駕照
日本皇室秋篠宮文仁親王長子悠仁親王，今年4月將進入國立筑波大學就讀，日媒今天報導，悠仁本月稍早已考取汽車駕照。
日本TBS電視台報導，相關人士透露，悠仁為了準備上大學，過去一段時間持續在東京都的汽車駕訓班上課。今天已知悠仁成功通過相關考試，取得汽車駕照。
悠仁2024年12月考取筑波大學。關於他入學後的交通方式，日本皇室消息人士僅表示「希望他能夠安全且充實地度過大學生活」，目前正在評估通學方式。
目前日本皇室內僅3人具皇位繼承資格，依序為59歲的秋篠宮文仁親王（日皇德仁弟弟）、18歲的悠仁親王（文仁兒子），及89歲的常陸宮正仁親王（德仁叔叔）。年輕一輩的繼承人僅剩悠仁。
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