4月將上大學 日本皇室悠仁親王考取汽車駕照

19世紀的牛津大學作為當時大英帝國核心，在英國殖民歷史中如何向全球投射影響力？身為英國保守勢力大本營，牛津大學如何看待來自世界各地的學子？這些大哉問，華裔美籍作家匡靈秀在2022年長篇小說《巴別塔學院》提出了見解。此書背景約在1830年代的大英帝國和牛津大學，雖然是架空歷史，又有許多奇幻文學色彩，但對同樣在牛津大學求學過的筆者而言，小說中許多觀察與體悟可謂絲絲入扣。

2025-02-17 09:49