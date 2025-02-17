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「甜點胃」是真的！誘惑難擋全因大腦作怪：看到菜單就生效

聯合新聞網／ 綜合報導
許多饕客總是說自己有另一個胃用來裝甜點，最新的研究發現，我們的大腦中確實存在一項特定機制，讓我們在吃完正餐後無法抗拒甜點誘惑。圖／ingimage
許多饕客總是說自己有另一個胃用來裝甜點，最新的研究發現，我們的大腦中確實存在一項特定機制，讓我們在吃完正餐後無法抗拒甜點誘惑。圖／ingimage

許多饕客總是說自己有另一個胃用來裝甜點，最新的研究發現，我們的大腦中確實存在一項特定機制，讓我們在吃完正餐後無法抗拒甜點誘惑。

《每日郵報》報導，德國的馬克斯普朗克代謝研究所發現，在進食後，大腦中的POMC神經元會被激活，釋放出令人愉悅的內啡肽，這增強了人們對糖分的渴望。

老鼠實驗顯示，老鼠吃飽後便不再願意進食普通食物，但如果提供牠們高糖食物，牠們就會進食。研究人員認為，大腦的POMC神經元釋放出讓人愉快的內啡肽，使得吃糖變得更加具有回報感，讓老鼠吃得更開心。

這種誘惑，甚至在老鼠還沒見到甜食之前便開始發生，當老鼠嗅到與甜食相關的水果香味時，大腦就會產生相關活動，就像我們看到甜點菜單時產生的渴望一樣。

研究人員還發現，大腦掌管飽食感的區域在攝取糖分時會被「關閉」，以減少對甜食的負面情緒，如：我已經太飽，吃不下甜點。

在對30名實驗對象進行MRI掃描後，研究人員發現人在飲用含糖飲料後大腦的活動模式與老鼠相似。這可能說明為什麼即使吃飽了，人們仍然難以抗拒甜點的誘惑。

但根據老鼠實驗，這種大腦活動是可以被停止的。當POMC神經元所產生的內啡肽無法發送信號到其他細胞時，老鼠便不會過度食用甜食。

一種名為納曲酮-安非他酮的藥物已被證實可以抑制這種大腦活動，有助於人們減少對糖分的攝取並控制體重。未來可能會有更好的藥物，能精確地針對大腦涉及餐後糖渴望的區域，避免副作用。

該研究的資深作者Henning Fenselau博士表示「甜食的吸引力是暴飲暴食與肥胖的關鍵因素之一」，深入了解這一現象，有助於未來開發更有效的減重策略。

這项研究成果已經發表在《科學》期刊上。

吸引力 減重 甜點 老鼠 肥胖

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