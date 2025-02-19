不是「鐵飯碗」？工作成效差到沒救 日2公務員能力不足遭解僱

日本新聞媒體「AERA dot.」日前報導，佐賀縣政府於去年2月29日，首次依據《地方公務員法》以「能力不足」為由解僱兩名50多歲的男性職員。該則消息顛覆了「公務員」一直以來給人鐵飯碗的傳統印象。

據報導，這兩名職員存在多項問題，包括：不遵守工作的指示、遺失資料、需要數天完成的工作卻耗時三個月，且成果不佳等。縣政府曾為他們提供為期半年的「協助提升能力計畫」，但未見改善，最後決定給予「分限免職」處分，也就是解僱。

專精企業法務相關事項的村松由紀子律師指出，掌管日本公務員的最高人事機構「人事院」對解僱公務員有明確的規定，例如：無故缺勤、遲到或早退、長時間擅離工作且與業務無關、工作成果低劣、窗口服務頻繁引發糾紛、違反或拒絕執行職務命令、缺乏協調性常與其他職員發生糾紛等。過去，日本也曾發生類似事件。2016年，大阪市一名中學女教師因命令全盲學生「看時鐘」，以及要求行動不便的學生在實習時罰站等行為，經勸導無效後遭解僱。2017年，一名大阪府警因多次擅離職守、拒絕巡邏，同樣遭到免職。

以上案例顯示，即使被視為穩定的公務員職位，若長期未履行職責，經多次指導仍未改善，仍可能面臨解僱風險。但村松律師也表示「分限免職」旨在「維持公共服務正常運作，並非懲戒處分」，所以「通常受處分者仍可獲得全額退休金」。