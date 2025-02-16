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作案時疑喊「真主至大」…奧利地隨機砍人釀1死5傷 民眾哀悼受害者

中央社／ 奧利地維拉克16日綜合外電報導
奧地利南部城市維拉克（Villach）昨天發生震驚全國的隨機砍人案，導致1名青少年死亡、5人受傷。民眾今天在案發現場放置蠟燭哀悼受害者。美聯社
奧地利南部城市維拉克（Villach）昨天發生震驚全國的隨機砍人案，導致1名青少年死亡、5人受傷。民眾今天在案發現場放置蠟燭哀悼受害者。美聯社

奧地利南部城市維拉克（Villach）昨天發生震驚全國的隨機砍人案，導致1名青少年死亡、5人受傷。民眾今天在案發現場放置蠟燭哀悼受害者。

法新社報導，奧地利警方指出，一名男子昨天持刀「隨機」攻擊路人，造成一名14歲男孩喪生、5名男子受傷，其中2人重傷，傷者年齡最高36歲。

根據奧地利警方，當局在昨天攻擊事件後隨即逮捕一名23歲敘利亞籍尋求庇護者，這名嫌犯有合法居留證，而且沒有前科。

據悉，事發當時一名路過的食物外送員介入，用自己的車去撞攻擊者，成功避免更多人受害，這名外送員同樣來自敘利亞，持刀砍人的犯嫌受到輕傷。

居民今天在維拉克市案發現場一條街上商店前放置蠟燭。當地媒體報導，一群認識受害男孩的年輕人今晨聚集在案發現場哀悼，含淚點燃蠟燭。

當地居民普拉寧舍克（Tanja Planinschek）在現場告訴法新社：「我為自己的孩子擔心。我為周遭的人感到害怕。我為未來擔憂。我擔心這會導致什麼。我感到無盡悲傷。」

奧地利極右派自由黨（FPOe）黨魁基克（Herbert Kickl）在社群媒體X寫道，他對發生「在維拉克的可怕行徑感到震驚」，籲請當局嚴格限制庇護申請。

目前還不清楚犯案動機，但據目擊者的說法，犯嫌作案時曾呼喊「真主至大」（Allahu Akbar）。

這類攻擊案在奧地利極為罕見。2020年曾有1名聖戰士在維也納（Vienna）掃射造成4人喪生，是奧地利數十年來最致命的攻擊事件。

但這個月13日，奧地利鄰國德國剛發生1名疑似為阿富汗籍的尋求庇護者在慕尼黑開車衝撞人群的事件，造成2死數十人傷。

奧地利 敘利亞 蠟燭

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