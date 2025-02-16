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印尼總統撙節預算助免費餐食計畫 飯店業損失慘重

中央社／ 雅加達16日專電
印尼總統普拉伯沃1月要求政府部門刪減約306兆印尼盾的預算，以資助免費餐食計畫。飯店與餐廳協會對此表示，政府支出約佔飯店業4成營收，此政策恐致產業損失12.4兆印尼盾（約新台幣250億元）。法新社
印尼總統普拉伯沃1月要求政府部門刪減約306兆印尼盾的預算，以資助免費餐食計畫。飯店與餐廳協會對此表示，政府支出約佔飯店業4成營收，此政策恐致產業損失12.4兆印尼盾（約新台幣250億元）。法新社

印尼總統普拉伯沃1月要求政府部門刪減約306兆印尼盾的預算，以資助免費餐食計畫。飯店餐廳協會對此表示，政府支出約佔飯店業4成營收，此政策恐致產業損失12.4兆印尼盾（約新台幣250億元）。

印尼自今年初開始實施的免費餐食計畫是普拉伯沃政府的旗艦計畫，目的是減緩學童發育遲緩問題，目標是至2029年能讓8200萬人受惠。

普拉伯沃（Prabowo Subianto）1月22日發佈政令，指示各政府部門削減高達306兆印尼盾的預算，以資助他在競選時承諾的免費營養餐食計劃，其中主要減少的支出包括公務旅行、會議和活動。

印尼飯店及餐廳協會主席哈里雅迪（Hariyadi Sukamdani）對此表示擔憂，他引述協會數據指出，截至2024年底，政府部會的支出約佔全國飯店及餐廳業4成的營收，因此削減預算可能導致產業損失高達12.4兆印尼盾的收入。

時代報（Tempo）今天報導，據印尼飯店及餐廳協會統計，飯店業從政府單位所獲得的利潤為24.8兆印尼盾，其中包括住宿費及舉辦會議的費用，因此，若政府減少一半的公務旅行和會議活動，產業損失將達12.4兆印尼盾。

此外，政府削減預算也會對爪哇島以外的飯店產生重大影響。數據顯示，爪哇島外的飯店有高達70%利潤依賴政府單位的花費。

哈里雅迪表示，他支持預算支出須更有效率，但飯店若要將其主要收入從政府轉移至其他來源，現仍面臨困難，這是因為「沒有明確的政策支持國內旅遊業」。

他擔憂，若這種情況持續下去，將對其他與飯店業有關的中小企業造成影響，並呼籲政府為飯店業和旅遊業制訂配套措施。

印尼 飯店 餐廳

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