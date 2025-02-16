日本團隊仿傚牛胃培養微生物 研發雜草發電設備
日本石川縣立大學研究團隊仿傚牛胃研發出一項技術，他們透過培養牛胃中消化草的微生物，用雜草及蔬菜殘渣發酵產生的甲烷氣體來發電，並正致力推廣為防災設備。
日本共同社報導，研究團隊成員之一的石川縣立大學副教授馬場保德，2011年擔任東北大學研究員時正好碰到311大地震。他在避難時發想「如果能將雜草與落葉轉變成能源就好了」，於是開始著手相關研究。
植物細胞內都有細胞壁，而主成分多是纖維素的雜草特別難以分解與發酵。因此，研究團隊關注到牛體內的「瘤胃」，成功從採集到牛胃液中提取出微生物並在罐內進行培養。
微生物產生的酵素纖維素酶能有效地分解雜草及蔬菜殘渣等植物，過程中產生的乙酸由甲烷菌轉化為甲烷氣體，再透過專用發電機進行發電。
研究團隊原本希望將研發設備使用在能登半島地震災區，但因為道路狀況無法運送到當地。
為了能在當地發生災害時馬上使用，研究團隊把這套設備安裝在石川縣川北町的一處超市內，持續利用蔬菜殘渣來產生氣體及電力。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言