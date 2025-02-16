2024年清廉印象指數排名出爐！美國、德國退步 大陸未進步仍排第76位

腐敗正在威脅全球應對氣候變化的努力。總部位於柏林的反腐監督機構透明國際（Transparency International）在周二（2月10日）發布的2024年清廉指數（CPI，又稱腐敗感知指數）報告中對此發出警告。

「腐敗阻礙了有效的氣候行動，妨礙了雄心勃勃的政策落地。」該機構在聲明中表示。

最報告顯示，許多在國際氣候行動中發揮關鍵作用的國家——包括易受氣候變化影響的國家，以及曾主辦聯合國氣候變化大會（COP）的國家——其清廉指數得分較低，或呈下降趨勢。

例如，今年將主辦第30屆聯合國氣候大會（COP30）的巴西，其得分僅為34，創下歷史最低紀錄。這表明該國的腐敗程度更加嚴重。

「腐敗勢力不僅影響政策，甚至常常主導政策，並破壞制衡機制。」透明國際首席執行官瑪伊拉．馬蒂尼（Maira Martini）表示。

去年主辦聯合國氣候會議的阿塞拜疆，其得分僅為22。

許多曾在氣候談判中發揮領導作用的富裕國家，如加拿大、美國和新西蘭，其清廉表現也有所下滑。「這些國家負有最大的責任，應在氣候目標上發揮領導作用，大規模減少排放，並增強全球適應能力。」透明國際指出。

丹麥連續七連蟬聯榜首

清廉指數報告對180個國家和地區的公共部門腐敗情況進行排名，評分範圍從0（高度腐敗）到100（極為清廉）。

2024年的報告顯示，全球約68億人生活在清廉指數低於50分的國家，佔世界總人口的85%。

排名最低的國家大多深陷戰爭衝突，例如蘇丹、委內瑞拉、索馬裡、敘利亞、厄立特裡亞和葉門。

受氣候危機影響最嚴重的國家往往也是腐敗最嚴重的國家。例如，在索馬裡，氣候變化已對農業經濟造成巨大破壞，並加劇了長達30年的國內衝突。

在得到調查的180各國家中，南蘇丹名列末位，僅得8分；其他墊底的國家是索馬裡(9分)、委內瑞拉(10分)、敘利亞(12分)、也門(13分)。

丹麥以90分連續七年蟬聯榜首，緊隨其後的是芬蘭(88分)、新加坡（84分）、新西蘭(83分)、盧森堡（81分）。

德國退步較大，本次排名第15位（75分），而一年前排名第9位（78分），日本第20位（71分），台灣第25位（67分）。美國排在第28位（65分），退步很大：上次排在24為，得69分。中國同前一年比增加一分，排在第76位（43分），上一次也是排第76位，但得分為42分。

過去五年中，一些國家的清廉指數得分明顯改善，其中包括科索沃、馬爾代夫和科威特。

（綜合報告）

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