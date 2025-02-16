亞馬遜部落人罕現身畫面曝！為了這原因 不到24小時就返回叢林

天空新聞網（Sky News）報導，巴西亞馬遜原始部落一名年輕人，日前罕見現身現代村莊，他僅在腰間繫著一條腰布遮蔽下體，手拿著兩根木頭，不到一天時間就返回部落，當局推測他外出是為了借火。

報導指出，亞馬遜支流普魯斯河（ Purus River）沿岸的貝拉羅沙（Bela Rosa），12日出現一名十分年輕的原始部落人，根據影像畫面，他赤腳，腰間繫著一條腰布，手拿兩根木頭，看起來很冷靜，且身體狀況良好。

當地人認為此人走出部落是為了要借火。

巴西國家原住民基金會（Funai）得知消息後很快趕到，並將他帶往附近設施。

基金會在14日聲明中表示，這名部落人已經在12日下午返回叢林，並補充已經派遣專業衛生團隊，了解這名男子是否接觸任何原始部落群體無法免疫的疾病。

另外，基金會表示已經建立監視系統，以防民眾闖入偏遠部落的所在地。

巴西的政策是不主動接觸原始部落，但在部落附近設立監控區作為保護。