快訊

手機上的病菌數量超乎想像 專家教你如何正確消毒才能滅菌

學界培育新人難用 「3+2新五專」能解港口缺工問題？

NBA／一個人的武林！麥克朗4灌震撼全球 史無前例灌籃大賽3連霸

日本再迎寒流 日本海側大雪、東京大阪低溫零度

中央社／ 東京16日綜合外電報導

日本明天將再度迎接強烈寒流來襲，除靠日本海側地區可能降下較往年數倍雪量的大雪外，預測放晴的東京及大阪，最低溫也僅剩攝氏零度到1度。這波寒流影響時間恐長達近一週。

日本民間氣象公司Weather Map指出，這波寒流可能在時強時弱的情況下持續滯留到2月23日左右，為山陰地方到東北地方的靠日本海側地區，帶來較往年同期約2倍到3倍以上雪量的大雪。

根據預測，北陸地方山區從明天上午起易出現強降雪；山陰地方以北的日本海側地區也將從下午後持續降雪。

目前預想到2月19日上午止的48小時降雪量，北陸地方、東北地方南部、長野縣及群馬縣北部山區等地可能達1公尺以上。

這波寒流侵襲的首次高峰可能在2月20日到21日趨緩，第2次高峰可能出現在22日到23日。

日本氣象廳表示，2月19日到23日左右的約5天降雪量，靠日本海側的山陰地方及近畿地方可能達往年約3倍；至於北陸地方、靠日本海側的東北地方、岐阜縣山區、長野縣北部及群馬縣北部，也可能達往年逾2倍以上。

日本氣象協會也指出，明天強烈寒流將來襲，靠日本海側為主地區將降下大雪，部分地區甚至可能出現暴風雪。由於各地將颳起寒風，天氣即使放晴也相當寒冷。

根據預測，札幌與新潟未來一週都會下雪；東京明天最低溫還有攝氏7度，但到2月18日降到只剩1度，甚至19日到20日最低溫都只有零度，這種最低溫在零度到1度的情況，將一直持續到2月23日。

至於大阪與福岡同受影響，2月18日到23日間最高溫都是個位數，最低溫也在零度到2度左右。不論是東日本還是西日本地方，接下來一週將面臨宛如嚴冬的寒冷天氣。

目前預測日本各地將從2月25日起逐漸回暖放晴，東京市區到2月28日的最高溫將來到18度，堪比4月上旬溫暖天氣。

低溫 寒流 日本

延伸閱讀

2025日本東京住宿嚴選Top7！新宿/淺草熱門景點飯店推薦，淺草雷門/阿美橫丁商圈購物觀光全包

日本醫院內爆殺人案謊稱「肺炎」 失智老醫師開立百餘份偽造死亡證明

彰化踩街嘉年華登場 日本友好城市也組隊展現濃濃異國風

專利申請件數台積電9連冠 外國人部分美國應材擠下三星

相關新聞

星期人物／面對川普地緣政治勒索 約旦國王陷入兩難

論國力和交情，怎麼輪也輪不到約旦國王阿布杜拉二世（King Abdullah Ⅱ）成為川普就任美國總統後，第一位在白宮會晤的阿拉伯國家領袖。川普要約旦接收加薩（Gaza）的百萬難民，一旦成真，族群緊張將造成社會更加動盪，甚至動搖國本—危及約旦王室的存續。華府每年10億美元的補助是生命線，對川普說不，斷炊風險大增，同樣會讓約旦命懸一線...

紀念日韓建交60週年 東京鐵塔施放特殊光雕呈現國旗意象

日本與韓國政府為紀念兩國建交60週年，象徵兩國的知名地標東京鐵塔、南山首爾塔 （N首爾塔）今晚分別施以特殊光雕，呈現日韓...

太無聊？飛機延誤1小時 空姐竟開逃生門「爬機翼自拍」畫面曝

南韓廉價航空易斯達航空（Eastar Jet）703號班機，2月12日中午11時47分左右在忠清北道清州機場因大雪延誤，竟有空姐走到機翼上拍...

寮國北部店鋪突爆炸釀4死3傷 1陸公民不幸罹難

中國駐寮國龍坡邦總領事館指出，寮國北部一間店鋪昨天發生爆炸事件，導致4人死亡，其中包含中國公民

疑下雪打滑釀禍…日本旭山動物園附近9車事故 4人送醫意識清醒

日本北海道旭川市的旭山動物園附近一處積雪坡道，今天發生觀光巴士與自小客車等9車碰撞事故，造成至少4人受傷送醫，所幸送醫時...

歐洲缺乏酒精致癌認知 世衛籲：酒類加註罹癌風險警語

根據世界衛生組織（WHO）今天公布最新調查，整個歐洲「驚人地」對酒精與癌症之間的關聯缺乏認知，世衛呼籲在這個世上最愛飲酒...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。