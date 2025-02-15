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太無聊？飛機延誤1小時 空姐竟開逃生門「爬機翼自拍」畫面曝
南韓廉價航空易斯達航空（Eastar Jet）703號班機，2月12日中午11時47分左右在忠清北道清州機場因大雪延誤，竟有空姐走到機翼上拍照留念。航空公司表示此舉確實不妥，將會做出懲處。
南韓《JTBC NEWS》報導，這架航班原定上午10時20分飛往濟州島，但降雪超過4厘米，導致起飛推遲了一個多小時，空服員在等候時將機翼旁的緊急逃生艙門打開，走到機翼上拍照，甚至有2名空姐一起合影。
據報導，清州機場是軍民合用機場，所以不允許拍照。南韓最近發生了一連串飛機事故，空姐的行為引發不小的爭議。她們打開的逃生艙門也是只有緊急情況下才能使用。
易斯達航空解釋，空乘人員打開逃生艙門並不是為了拍照，而是乘著大雪期間利用時間訓練員工使用緊急出口，通常是不會打開的。但同時表示，由於該員工的拍攝行為犯法，將對此事進行調查並採取適當行動。
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文章授權轉載自《香港01》
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