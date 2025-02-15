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寮國北部店鋪突爆炸釀4死3傷 1陸公民不幸罹難

中央社／ 永珍15日綜合外電報導
中國駐寮國龍坡邦總領事館指出，寮國北部一間店鋪昨天發生爆炸事件，導致4人死亡，其中包含中國公民。圖與本案無關。示意圖／ingimage
中國駐寮國龍坡邦總領事館指出，寮國北部一間店鋪昨天發生爆炸事件，導致4人死亡，其中包含中國公民。圖與本案無關。示意圖／ingimage

中國駐寮國龍坡邦總領事館指出，寮國北部一間店鋪昨天發生爆炸事件，導致4人死亡，其中包含中國公民。

中國駐龍坡邦總領事館透過聲明表示，這起昨天的爆炸事件發生在渥棟夏省（Oudomxay）一間中國店鋪。

中國駐龍坡邦總領事館和寮國當地媒體提到，當局正調查爆炸事件起因。

寮國國家廣播電台（Laos National Radio）報導，這間店鋪的「火警及爆炸」還造成3人受傷。

中國官媒新華社報導，爆炸也使周邊民房嚴重毀損。

中國駐龍坡邦總領事館指出，中國駐寮國大使方虹正全力協助救治傷者，並為罹難者家屬提供援助。

死亡 爆炸

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