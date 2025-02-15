寮國北部店鋪突爆炸釀4死3傷 1陸公民不幸罹難
中國駐寮國龍坡邦總領事館指出，寮國北部一間店鋪昨天發生爆炸事件，導致4人死亡，其中包含中國公民。
中國駐龍坡邦總領事館透過聲明表示，這起昨天的爆炸事件發生在渥棟夏省（Oudomxay）一間中國店鋪。
中國駐龍坡邦總領事館和寮國當地媒體提到，當局正調查爆炸事件起因。
寮國國家廣播電台（Laos National Radio）報導，這間店鋪的「火警及爆炸」還造成3人受傷。
中國官媒新華社報導，爆炸也使周邊民房嚴重毀損。
中國駐龍坡邦總領事館指出，中國駐寮國大使方虹正全力協助救治傷者，並為罹難者家屬提供援助。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言