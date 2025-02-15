疑下雪打滑釀禍…日本旭山動物園附近9車事故 4人送醫意識清醒
日本北海道旭川市的旭山動物園附近一處積雪坡道，今天發生觀光巴士與自小客車等9車碰撞事故，造成至少4人受傷送醫，所幸送醫時全數意識清醒。
日本放送協會（NHK）報導，這起波及9車的車禍發生在今天上午10時30分左右，警方接獲目擊者通報靠近旭山動物園東門處「發生包括巴士在內的多車事故」。
消防人員趕赴現場時，發現是一起6輛大型觀光巴士、1輛自小客車及2輛「輕自動車」（排氣量660CC以下的四輪或三輪車輛）共9輛車的事故。
消防人員表示，目前有4人被送醫，且送醫時全數意識清醒。觀光巴士上的乘客都沒有受傷。
事故現場是往旭山動物園東門的雙向單線的緩坡，事發時路面是積雪狀態。警方正在調查詳細事發過程。
從北海道放送（HBC）空拍事故現場可以看出，撞成一團的9輛車中，有一輛小型車被夾在兩輛觀光巴士中間。
消防人員表示，傷者是輕自動車上的3名50多歲到60多歲女性乘客，及自小客車內的30多歲男性。事故現場是坡道，事發時處於因雪易打滑的狀態。
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