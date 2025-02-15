旅客注意…越南峴港爆麻疹疫情 1月迄今已245人確診

越南峴港近年來是台灣旅客前往東南亞的熱門選擇，但當地正在爆發麻疹疫情。峴港市統計，當地今年以來已經記錄到將近600起麻疹疑似病例，其中245人確診、1人死亡。

越南民智報（Dan Tri）報導，峴港市（Da Nang）政府14日發布指示，要求加強當地麻疹及流感疫情的防治工作。

根據峴港市衛生局的報告，當地的麻疹疫情出現令人擔憂的激增趨勢。從今年1月1日至2月9日，峴港市已經記錄到將近600起麻疹疑似病例，其中有245人確診、1人死亡。

流感疫情方面，峴港正密切監測且尚處於正常的水準，今年1月共記錄到122起流感病例。