日本京都因應觀光公害 祇園一帶換裝智慧垃圾桶

日本京都市政府已在市內觀光景點祇園商店街一帶換裝智慧垃圾桶。藉由太陽能板供電，智慧垃圾桶能自動壓縮垃圾，減少人員回收次數，加上投入口設有密閉門，也可避免垃圾散落。

日本每日新聞報導，京都市政府為避免大量遊客亂丟垃圾，過去已在人氣觀光景點等處設置約300座垃圾桶；2023年3月起因為大津市一間廢棄物處理公司捐贈，讓京都市政府開始將現有垃圾桶逐步更換成智慧垃圾桶，今年2月14日在祇園一帶完成全數更換。

京都市政府總計在祇園一帶共7處地點設置14座智慧垃圾桶，捐贈其中8座的一家公司社長南康一說，在電視上看到「觀光公害」（overtourism，又譯超限旅遊）的報導後，就向市府提議捐贈，「因為很喜歡京都街景，如果能有所幫助的話，我感到很高興」。