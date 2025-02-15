日本京都因應觀光公害 祇園一帶換裝智慧垃圾桶
日本京都市政府已在市內觀光景點祇園商店街一帶換裝智慧垃圾桶。藉由太陽能板供電，智慧垃圾桶能自動壓縮垃圾，減少人員回收次數，加上投入口設有密閉門，也可避免垃圾散落。
日本每日新聞報導，京都市政府為避免大量遊客亂丟垃圾，過去已在人氣觀光景點等處設置約300座垃圾桶；2023年3月起因為大津市一間廢棄物處理公司捐贈，讓京都市政府開始將現有垃圾桶逐步更換成智慧垃圾桶，今年2月14日在祇園一帶完成全數更換。
京都市政府總計在祇園一帶共7處地點設置14座智慧垃圾桶，捐贈其中8座的一家公司社長南康一說，在電視上看到「觀光公害」（overtourism，又譯超限旅遊）的報導後，就向市府提議捐贈，「因為很喜歡京都街景，如果能有所幫助的話，我感到很高興」。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言