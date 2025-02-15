駐越代表劉世忠首會僑界台商 學習越南語迎接新挑戰

駐越南代表劉世忠2月初抵任後，14日晚間首度公開和當地台商與僑界見面。劉世忠說，派駐越南極具挑戰性，他樂於接受，盼台商與僑界給予支持，他還透露已經報名學習越南語。

中華民國駐越南代表劉世忠2月3日抵達河內履新，在僑務委員洪志華的召集下，越南及寮國台灣商會聯合總會與北越地區六個台商分會等聯合舉辦新春團拜餐會，同時歡迎劉世忠伉儷。現場席開11桌，共上百人出席。

「我是劉世忠，我來了」，劉世忠一站上台以8個字簡單扼要自我介紹。他說，在前駐越代表石瑞琦耕耘9年多的基礎上接下棒子，這是一個極具挑戰性的任務，他很樂於接受，期盼僑界與台商繼續給予支持。

在看完北越地區六個台商分會的簡報後，劉世忠表示，30、40年前台商提著「一卡皮箱」全世界走透透，在夾縫中求生存、逆境中開創機會，尤其是第一代台商，造就了台灣的經濟奇蹟。

他指出，今年是蛇年，外界使用很多和蛇有關的雙關語，他最喜歡「靈蛇出洞、蛇（捨）我其誰」，希望台灣在世界上「走路有風」，像台商一樣一棒接一棒，而越南是台商在世界打拚的縮影與最好的示範。

劉世忠指出，台商在外經商的同時不忘投入慈善公益、展現人道關懷，散播台灣良善的力量，讓更多越南、寮國、柬埔寨的民眾知道台灣成功的民主、具韌性的經濟，是獨一無二、全球領先的科技大國。

他說，台灣去年在12強棒球賽中打敗日本奪得世界冠軍，大家很感動，就好比台商永不放棄的奮鬥精神。劉世忠接著拿出「臺商尚讚」春聯，表示這是他效法爆紅「臺灣尚勇」春聯的精神特別製作，希望為越南台商加油打氣。

劉世忠曾派駐匈牙利4年多，他當時在學習10個月的匈牙利語後，便能以匈牙利語寫講稿、致詞及和當地民眾互動。面對在越南的全新挑戰，他透露，已報名越南語課程，「將以一星期上兩堂課為目標」。

台商及僑界在餐會上向劉世忠伉儷獻上花束表示歡迎。由於劉世忠生肖屬蛇，洪志華特別送上蛇年的鍍金紀念杯，洪志華表示，祝福劉世忠在越南一切順利，「蛇來運轉」、「蛇（捨）他其誰」。