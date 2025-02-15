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倫敦知名豪華旅館失火 疏散百人無人傷

中央社／ 倫敦14日綜合外電報導

英國倫敦消防員說，豪華旅館「奇屯消防站」（Chiltern Firehouse）今天發生火災，被迫疏散超過100人。這家旅館由消防站整修而成，是名流喜歡出沒的地方。

綜合英國「衛報」（The Guardian）與法新社報導，倫敦消防局（London Fire Brigade）表示，下午2時52分接到火警通報後，派出約「20輛消防車和約125名消防員前往馬里波恩區（Marylebone）的旅館救火」。

火勢持續約6小時後，一名消防單位新聞官說，他們已取得「良好進展」；據「新聞協會」（PressAssociation）引述，奇屯消防站旅館老闆巴拉希（Andre Balazs）說，火勢已被「完全控制」，無人受傷。

巴拉希說，旅館將暫停營業，直到進一步通知。

消防局表示，起火點是這家5星級旅館的管線，目前失火原因不明。

消防局指出，「從一樓通往這棟4層旅館樓頂的管道起火，一樓有一家餐廳」，在消防員抵達前，已有約100人撤離。

這棟建築興建於1889年，是倫敦第一批專門建造的消防站之一，後來由美國商人兼旅館老闆巴拉希翻新修復。

這家旅館深受一線明星青睞，澳洲流行音樂歌手凱莉米洛（Kylie Minogue）2018年曾在這裡舉辦50歲慶生派對。

其他曾在這裡被拍攝到的名人還包括美國前總統柯林頓、愛爾蘭搖滾歌手波諾（Bono）、英國前首相卡麥隆（David Cameron）、英國演員綺拉奈特莉（KeiraKnightley）、美國演員琳賽羅涵（Lindsay Lohan）等。美國流行歌手瑪丹娜（Madonna）和英國模特兒娜歐蜜坎貝爾（Naomi Campbell）也曾光顧這家旅館。

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