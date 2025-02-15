「台灣蘭花百姿」東京展出 今年暑假台北史博館登場

國立歷史博物館與東京大學綜合研究博物館合作舉辦的「台灣蘭花百姿-東京展」14日舉行開幕式。國立歷史博物館館長洪世佑表示，這是一場結合科學、人文、歷史與藝術的跨領域、跨國展覽，今年暑假將移回到台北的史博館展出，歡迎民眾踴躍參觀。

史博館與東大綜合研究博物館合作舉辦「台灣蘭花百姿-東京展」，2月15日至6月8日在東京的Intermediatheque博物館展出，14日晚間舉行開幕式，國立公共資訊圖書館館長馬湘萍、台灣文化中心主任曾鈐龍等人出席。

洪世佑受訪表示，「台灣蘭花百姿-東京展」是根據東京大學綜合研究博物館與國立歷史博物館2024年簽署的學術交流協議所推動，雙方的策展團隊一起研究、編撰蘭花博物誌，順利在今年實現東京展覽，也是史博館經過多年休館、重新開館後的第一場花領域展覽。

他表示，這次展覽特別結合了科學、科學插畫，還有傳統的書畫藝術，因此是一場結合科學、人文、歷史與藝術的跨領域、跨國展覽，期待用不同的面向和觀點，讓參觀者體驗不同的感受。

洪世佑表示，由於Intermediatheque博物館的展出側重自然史，因此藝術類作品在東京展是以數位方式呈現，但是國立歷史博物館在今年暑假舉辦的展覽中，將會展出原作典藏，屆時會有許多關於蘭花的藝術作品，也歡迎日本的朋友到台灣來觀賞。

東大綜合研究博物館館長西秋良宏致詞表示，很高興看到雙邊合作以這種方式得以實現，透過這場國際展覽，讓兩家機構攜手合作。由於地緣關係，日本和台灣在學術與文化交流上有著悠久的歷史，蘭花的研究不僅在台灣，也在東京大學深植已久。這次展覽將呈現過去至今，日本與台灣的研究人員如何專注於蘭花研究，同時也展示受蘭花之美所吸引而創作出的藝術家作品。

西秋良宏表示，這是一場雙展覽，先在東京的Intermediatheque博物館展出，接下來會在台北的國立歷史博物館展出，兩邊的展覽各有不同的側重重點。

東京大學綜合研究博物館一直致力於挖掘科學標本的潛力，看到植物標本如今能成為促成國際交流的橋梁，令人深感欣慰。

Intermediatheque是由日本郵政株式會社與東京大學綜合研究博物館合作經營的公共設施，位置就在東京車站旁購物中心KITTE丸之內的2、3樓，全場免費參觀。