30歲台男赴京都旅遊涉偷拍女子裙底 獲日檢方不起訴
台灣一名30歲男子本月4日在日本京都涉嫌手扶梯偷拍女性遭逮，但京都地方檢察廳14日對此案做出不起訴處分，未說明不起訴的理由。
《京都新聞》報導，一名30歲的台灣籍投資客男子4日下午5時35分左右，在京都市下京區的一處商業設施內，將藏在包包裡的智慧型手機伸入一名22歲女性的裙內，試圖進行偷拍。
警方表示，該男子是來日旅遊，受害女子發現後立即大聲呼救，並向周圍人員求助，而男子企圖逃跑時遭商業設施內的工作人員制伏，並隨即遭警方逮捕。
對此，京都地方檢察廳14日案做出不起訴處分，具體原因未對外公布。
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