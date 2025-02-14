全球最新「醫療照護指數」排名出爐 台灣醫療連7年蟬聯雙榜首

全球資料庫網站「Numbeo」近期公布全球2025年「醫療照護指數」（Health Care Index），台灣依舊高居榜首。台灣以醫療照護指數86.5分、醫療照護花費159.2分，連續7年蟬聯雙冠，領先分別位居第二、第三名的鄰國南韓與日本。

兩項指數排名第4至第10名的國家是荷蘭、丹麥、奧地利、法國、西班牙、芬蘭和泰國，分數介於77.3至79.3，以及141至145.1之間。中國大陸在醫療照護指數排名第32，醫療照護花費則排名第35。美國則分別排名第38、第33。

Numbeo自2012年起發佈醫療保健指數，根據過去36個月的各種數據，針對各國醫療照護水準進行排名。該網站自2014年起每年公布兩次排名，評分指標包括醫療人員技術與能力、醫療設備、醫療所在地點的易達程度等指標等。台灣自2019年起，兩項指數每年高居第一。