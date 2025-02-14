跟川普見面還不夠！馬斯克再攜3萌娃會莫迪 公開亮相超搶鏡

富豪馬斯克（Elon Musk）再次帶同子女參與公務，繼兒子X（全名 X Æ A-Xii，發音為 ex-ash-ay-twelve）日前現身美國總統川普（Donald Trump）的白宮橢圓形辦公室，馬斯克2月13日再與4歲的X、3歲龍鳳胎Strider及Azure，一同與印度總理莫迪（Narendra Modi）會面。

莫迪稱高興與馬斯克家人會面

身為Tesla及SpaceX行政總裁的馬斯克，周四牽著X和女兒Azure走進白宮附近的布萊爾宮（Blair House），另一名兒子Strider則由伴侶齊利斯（Shivon Zilis）帶著，身後還有一群保姆。會面期間，當馬斯克向莫迪送贈禮物時，3個孩子圍住了莫迪。當馬斯克和莫迪交談時，Azure大部分時間裡都盯著X。

莫迪其後表示，很高興見到馬斯克的家人，稱會面討論了各種議題，包括太空、技術和創新等議題。他也談及印度的改革，以及推進「最小政府、最大治理」的努力。

莫迪其後表示，很高興見到馬斯克的家人，稱會面討論了各種議題，包括太空、技術和創新等議題。 路透社

討論創科等合作機會

多名印度官員參加了會面，包括外交部長蘇傑生（Subrahmanyam Jaishankar）、國家安全顧問多瓦爾（Ajit Doval）。印度外交部在聲明中表示，雙方討論了有關深化新興技術、商業及和政府管理方面的合作機會。

路透社此前報道，除印度對太空科技等發展有興趣，雙方也料討論Starlink進入南亞市場的問題。

幼子X日前現身白宮傳母親不滿

據指出，對於X日前現身白宮，X的36歲音樂人母說格萊姆斯（Grimes）很不高興，認為兒子不應如此公開亮相。

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文章授權轉載自《香港01》