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調查：7成印尼人因宗教因素 不慶祝情人節

中央社／ 雅加達14日專電

今天是西洋情人節，近9成人口爲穆斯林印尼，曾有地方政府或宗教團體表示，情人節非穆斯林傳統而禁止慶祝。今年僅有亞齊省出現類似情況，但民調顯示，有逾7成的印尼人因宗教因素不慶祝情人節。

印尼是全球穆斯林人口最多的國家，因此情人節在部分地區被視為極具爭議的節日，過去曾有穆斯林團體和地方政府批評該節日是西方文化，並抨擊情人節是推廣婚前性行為。

過去有印尼地方政府禁止慶祝情人節。如2020年蘇拉威西省（Sulawesi）錫江（Makassar）政府就曾在情人節掃蕩展示保險套的商店，還警告學生若做出親密行為將遭訓斥。當局當時還逮捕20多名未婚違規者。

更早之前，2019年時任北亞齊縣縣長塔伊布（Muhammad Thaib）則呼籲縣民不要慶祝情人節，並提醒飯店、餐廳、咖啡廳和旅遊景點的業者，別為情人節活動提供任何活動，若在北亞齊縣發現與情人節有關的活動，必須向糾察隊和伊斯蘭教法監督人員舉報。

印尼並未禁止慶祝情人節，今年並未出現大規模禁止慶祝情人節的情形，僅有一名亞齊省議員呼籲民眾不要慶祝情人節。亞齊省是印尼唯一實施伊斯蘭律法（Syariah）的地區。

印尼國營通訊社安塔拉（Antara）12日報導，部分地區禁止慶祝情人節反映地方政府維護宗教和文化價值，使其免於受到外來影響，但在全球化時代，情人節仍在印尼人心中佔有一席之地，特別是因社群媒體和流行文化的影響，許多年輕人仍慶祝情人節。

不同於亞齊省，印尼首都雅加達許多餐廳今天晚餐時段的訂位幾乎全滿，百貨公司和咖啡廳也都有情人節的相關佈置，整座城市充滿浪漫氛圍。

據印尼民調機構GoodStats13日引用去年的調查顯示，有72%的印尼人不慶祝情人節，並指出，雖不同世代對情人節的看法不同，但印尼人不願慶祝情人節的主因是情人節違背其宗教信仰。

另外，還有其他原因包括，不願等到情人節才表達感情及沒有伴侶。

印尼 情人節 穆斯林

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