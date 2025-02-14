不再在乎他人眼光 英國調查發現多數人「這年紀」開始做自己

英國一項調查針對2000名成年人進行訪問，想了解他們花多少時間取悅他人、擔心別人的看法，又是在什麼時候改變心態，開始真正的做自已，意外發現要到30歲過後才會開始「覺醒」，而且女性的時間比男性更晚。

據《太陽報》（The Sun）報導，英國的國民浪漫喜劇《BJ單身日記》即將上映第四集，英國當地食品公司Popworks為了慶祝《BJ單身日記：戀上小鮮肉》上映，特別邀請影迷「做自己」穿著睡衣到戲院看電影，也請民調公司協助做了一項「做自己」的調查。

該公司發言人表示，過去大家做的很多事，可能是因為想讓別人留下深刻的印象，或是想要隱藏自己的某些特質，但他們希望透過這次的活動和調查，鼓勵影迷學習女主角布莉琪的精神，快樂做自己。

調查發現，有23%的千禧世代（年齡在 29 歲至 44 歲之間）認為，自己不需要再用特殊的方式打扮，只要自己舒服就好。有32%的人可以接受不化妝就出門，54%的人更重視穿著舒服而不是有格調，還有52%的人認為，不打扮不保養的生活，反而是他們照顧自己身心的終極做法。

調查指出，受訪者平均在33歲左右開始接受自己真實的樣貌，不再過度追求外界的認可。男性約在30歲開始調整，而女性則到36歲才開始做自己。

有30%的受訪者認為，是因為伴侶的支持，才讓他們能更勇敢的接受自己的樣貌，不過也有28%認為這是父母的功勞。而在眾多激勵他們改變的事件中，有5件事被選為是促成改變的重要推手，這5件事分別是：當了爸媽、親人過世、進入人生重要階段、結婚、找到新工作。