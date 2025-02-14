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輸掉線上遊戲和玩家吵架 法國男怒氣未消竟殺11歲女童洩憤

聯合新聞網／ 綜合報導
男子只因打電玩情緒失控，竟刺殺路過的女童。示意圖，非當事人。圖片來源／ingimage
男子只因打電玩情緒失控，竟刺殺路過的女童。示意圖，非當事人。圖片來源／ingimage

法國日前發生一起荒唐的殺人案。一名23歲男子在打電玩時，和線上其他玩家起衝突，與對方吵完架以後，男子怒氣未消，跑到家外打算「讓自己冷靜下來」。只不過他不但沒有冷靜，反而還隨機殺人，將路過的11歲女童帶到樹林中以利刃刺殺洩憤。

據《每日郵報》（Daily Mail）報導，今（2025）年2月7日，23歲的歐文（Owen L.）在家裡打電玩《要塞英雄》。他不甘心輸掉遊戲，先在線上辱罵對手，接著就打算出門，想以偷竊或勒索的方式來平息自己的怒火。

當時他看到11歲的路易絲（Louise Lasalle）路過，看到她脖子上掛著手機，於是打算跟蹤她並藉機偷走物品。兩人行經樹林時，歐文一把搶走了路易絲的書包，她開始尖叫並試圖自我防衛，沒想到歐文拿出刀來刺殺路易絲。監察官表示，歐文先是將路易絲打倒在地，然後拿疑似刀具的物品刺殺她10幾次，好幾刀都命中要害，路易絲的軀幹和頸部有多次刺傷的痕跡。

據悉，2月7日下午1:58分，路邊的監視器還有拍到路易絲在家附近過馬路，不過她的手機在下午2:07分關機。兩小時後，家人因擔心路易絲的安危於是報警，警方於2月8日找到路易絲的屍體，距離學校不到幾百公尺。

據了解，歐文的家庭十分富裕，他的爸爸是銀行高級管理階層，媽媽也是某公司的人資經理，姊姊曾在2023年向警方舉報自己的弟弟，指稱歐文脾氣暴躁，有暴力傾向、神經質且有攻擊性。

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