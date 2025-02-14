梵蒂岡：教宗方濟各入院做支氣管炎治療檢查

梵蒂岡新聞室表示，教宗方濟各（Pope Francis）今天上午進入羅馬傑梅利醫院（Agostino Gemelli Polyclinic）醫院，接受支氣管炎檢查與治療。

高齡88歲的教宗近日為支氣管炎所苦，他在12日的公開接見儀式中表示，他因支氣管炎無法講道，委請其他神職人員代唸講稿。

教宗近年有較多健康狀況問題，包括2023年6月曾在傑梅利醫院醫院接受腹部疝氣手術並住院數日。教廷發言人布魯尼（Matteo Bruni）當時在聲明中表示，教宗罹患疝氣，「引發反覆、痛苦和惡化的」症狀。

教宗2023年3月底也曾因呼吸道感染住院3個晚上，在接受抗生素治療後康復。

教宗另曾在2021年7月在傑梅利醫院接受大腸憩室炎手術，這種疾病是腸內壁發展出突起囊狀物產生發炎，他在10天後出院。

方濟各是世界13億天主教徒領袖，他近年飽受膝蓋與坐骨神經疼痛問題，包括時常以輪椅代步。教宗近期在寓所跌倒兩次，一次是2024年12月，造成下巴大片瘀青，另一次是今年1月，導致右前臂受傷，雖未骨折，但必須以吊帶固定受傷的手臂。