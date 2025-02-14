梵蒂岡：教宗方濟各入院做支氣管炎治療檢查
梵蒂岡新聞室表示，教宗方濟各（Pope Francis）今天上午進入羅馬傑梅利醫院（Agostino Gemelli Polyclinic）醫院，接受支氣管炎檢查與治療。
高齡88歲的教宗近日為支氣管炎所苦，他在12日的公開接見儀式中表示，他因支氣管炎無法講道，委請其他神職人員代唸講稿。
教宗近年有較多健康狀況問題，包括2023年6月曾在傑梅利醫院醫院接受腹部疝氣手術並住院數日。教廷發言人布魯尼（Matteo Bruni）當時在聲明中表示，教宗罹患疝氣，「引發反覆、痛苦和惡化的」症狀。
教宗2023年3月底也曾因呼吸道感染住院3個晚上，在接受抗生素治療後康復。
教宗另曾在2021年7月在傑梅利醫院接受大腸憩室炎手術，這種疾病是腸內壁發展出突起囊狀物產生發炎，他在10天後出院。
方濟各是世界13億天主教徒領袖，他近年飽受膝蓋與坐骨神經疼痛問題，包括時常以輪椅代步。教宗近期在寓所跌倒兩次，一次是2024年12月，造成下巴大片瘀青，另一次是今年1月，導致右前臂受傷，雖未骨折，但必須以吊帶固定受傷的手臂。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言