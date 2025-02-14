日本3月將釋出政府儲備米 能否抑制米價受矚目

日本米價持續上漲之際，農林水產大臣江藤拓今天正式宣布，計劃釋出最多21萬公噸的政府儲備米到市場。這是日本政府首度為了稻米順暢流通而釋出儲備米，能否抑制米價備受矚目。

●消費者有望在3月底後買到儲備米

日本放送協會（NHK）報導，農林水產省保管著約100萬公噸稻米，打算釋出其中的21萬公噸。儲備米將藉由競標賣出，第1批釋出15萬公噸，之後將視稻米流通狀況，再決定第2批釋出量。

農林水產省表示，2024年收成的稻米比2023年增加18萬公噸，但農業協同組合（JA）等收購業者從農家收購的稻米數量比2023年少21萬公噸，因此農林水產省決定釋出21萬公噸儲備米填補。

競標將於3月舉行，預計3月中旬開始交付釋出的米給收購業者，江藤拓說道，消費者可望於3月底之後相繼買到儲備米。

釋出稻米會以2024年的米為主，其中也包含2023年產的米，為了避免影響長期米價，日本政府原則上會在1年內向收購儲備米的業者買回相同份量的米，而業者參與競標時必須接受前述條件。

●每5公斤平均米價較去年漲8成 官方一改保守態度

農林水產省指出，日本全國超市販賣的平均米價，2024年5月左右，每5公斤米價約2100日圓左右，不過到了夏季，超市等通路缺貨導致米價迅速上漲，到了當年8月，每5公斤的米價已突破2600日圓。

當時曾有人建議日本官方釋出政府儲備米以緩解米荒，不過農林水產省持保留態度。時任農林水產大臣坂本哲志曾表示，新米在市場正式流通後，能緩解米荒，價格也會一定程度回穩，但實情卻不如預期。

新米釋出到市場後確實緩解米荒問題，但米價依舊節節上升，2024年9月每5公斤的平均價格為3000日圓，10月超過3400日圓，到了2025年初仍在上漲。

今年1月27日至2月2日之間的1週，每5公斤平均米價升至3688日圓，較前1週貴38日圓，較去年同期貴了1665日圓，漲幅高達82%。

農林水產省見狀後一改之前的保守態度，評估相關措施，並在1月31日修改方針，使儲備米在主食用米難以順暢流通時也可釋出。儲備米之前僅限於嚴重歉收與災害等情況使用。

日本首相石破茂本月4日在閣員座談會中提到因應物價高漲的議題，並指示善用儲備米，以穩定稻米供應。

●日媒：競爭變激烈 部分業者囤貨導致流通量減少

「日本經濟新聞」分析，有意見認為日本政府這次的措施有助於抑制米價上升，不過米價下降的時間點與幅度仍前景不明。

報導指出，關於2024年產的稻米，除了JA等現有收購業者之外，中小型流通業者、外食連鎖業者等新興勢力也加入收購的競爭行列。由於收購商增加，導致庫存分散且部分業者囤貨，進而造成JA等主要通路流通的稻米量較前一年減少21萬公噸。

●日媒：效果將受通路價格、品牌、流通時期影響

農林水產省1月底召開的相關專家會議中，其中一位出席者指出，「有超市為了節制稻米銷量，決心調漲米價」，也就是有超市為了避免沒米可賣，透過漲價控制銷量。

「日本經濟新聞」報導指出，儲備米能緩和供需的話，超市門市對於前述窘境的警戒感有望降低。東京都內某家大型批發商預測，「如此一來，零售業者就不用為了抑制銷量而漲價，未來米價可能下跌1至2成」。

然而，也有看法認為，釋出儲備米的效果要反映在店家價格需要一些時間，因為許多收購業者與批發商以較高價格買入存米，即使儲備米之後緩解通路供需，但是以低於進貨價的價格賣給超市等零售端，似乎會有困難。

報導分析，這次釋出儲備米的效果，會受到政府賣給JA等通路的價格、米的品牌、流通時期所影響；另外，如果米價跌幅超出預期，恐引發農民不滿，屆時農林水產省將面臨艱難的政策調整。