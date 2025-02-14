單身狗不要看！情人節慶祝方式多 前5大浪漫城市排名出爐

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中央社／ 馬尼拉14日專電
每逢西洋情人節，人民生性浪漫的菲律賓，有多座城市舉行集體婚禮，各地出現賣花、巧克力和毛絨娃娃的攤位。 美聯社
每逢西洋情人節，人民生性浪漫的菲律賓，有多座城市舉行集體婚禮，各地出現賣花、巧克力和毛絨娃娃的攤位。 美聯社

今天是西洋情人節，人民生性浪漫的菲律賓，有多座城市舉行集體婚禮，各地出現賣花、巧克力和毛絨娃娃的攤位，還有地方政府特別提早下班，讓員工可以回家與心愛的人快樂過節。

菲律賓曾被西班牙殖民統治300多年，承襲西班牙人的浪漫情懷，相當重視情人節。

在大馬尼拉地區的奎松市（Quezon City）、那佛打斯市（Navotas City）、瓦倫祖拉市（Valenzuela City）和卡羅肯市（Caloocan City），地方政府為1578對佳偶辦理集體結婚儀式。

其中那佛打斯市市政府還特別為新人提供每對5000披索（約新台幣2800元）的喜包；卡羅肯市市政府則說，集體婚禮可以為經濟拮据的伴侶節省許多辦理結婚的開支，也算是市政府協助市民的一種方式。

在呂宋島北部山城碧瑤市（Baguio City），市政府宣布除了負責緊急業務的員工之外，今天都可以提早下班，回家與家人和心愛的人共渡「優質時光」。

在馬尼拉市，街頭出現許多臨時花攤，特別是在大學附近，販賣鮮花、巧克力和毛絨娃娃，許多商店推出情人節禮品和折扣方案，吸引民眾消費，觀光景點之一的黎薩公園，也湧入一對對的情侶

一名大學生告訴中央社，除了買花給追求的對象之外，他也會送花給媽媽，答謝媽媽平日的辛勞。

菲律賓民調機構「社會氣象站」（SWS）11日公布一份調查，顯示67%的菲律賓人選擇以服務行動來表達自己的愛心，包括煮飯、幫忙做家事、跑腿、修理家中壞掉的東西等。

有51%的菲律賓人以言語方式表現愛心，以花時間陪伴的方式表現愛心者居次；有三成多菲律賓人以送禮物的方式表現愛心，還有以身體接觸（PhysicalTouch）方式表達愛心，包括牽手、親吻、擁抱等也相當重要。

另一方面，根據數位旅遊平台Agoda昨天公布的排行榜，馬尼拉是亞洲第3大適合慶祝情人節的浪漫城市之一，溫暖人情味及好客態度，以及馬尼拉灣的落日，都帶來浪漫的氣氛。

根據這份排行榜，前5大情人節浪漫城市依序為：吉隆坡、東京、馬尼拉、曼谷和巴達雅

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