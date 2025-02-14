快訊

2025蘋果首場發表會2月19日登場！5新品預測懶人包規格一次看

超市賣網袋橘子不是為透氣或好拿？你不知的3個心機消費陷阱

恭喜！張睿家瞞婚6年終肯解禁 情人節公開新娘是她

影╱男子划輕艇突遭鯨魚吞了！3秒鐘後被吐出來 奇蹟生還影片曝

聯合報／ 編譯徐榆涵／即時報導
男子划輕艇結果遭鯨魚吞入又吐出。取自X影片
男子划輕艇結果遭鯨魚吞入又吐出。取自X影片

智利巴塔哥尼亞（Patagonia）海域上演驚人一幕，一名年輕男子正在划輕艇，結果突然遭到一頭座頭鯨吞進嘴裡，短短3秒鐘後又被吐了出來，且毫髮無傷，而上述過程也被同行的父親拍下，如今在社群媒體瘋傳。

美聯社報導，阿德里安（Adrián Simancas）8日與父親前往智利南端麥哲倫海峽（Strait of Magellan）划輕艇，一頭座頭鯨卻浮出水面，張嘴把阿德里安與其黃色輕艇吞下，幾秒鐘之後才吐了出來。

阿德里安受訪時回憶，「我以為我死了。我以為牠把我吃掉，把我吞了下去。」稱真的感到恐懼是在浮出水面後，因為擔心座頭鯨傷害父親戴爾（Dell），或者自己在冰冷海水中死去，「當我浮出水面並且開始漂浮時，我很擔心父親也會出事，我很擔心我們無法及時抵達岸邊，或者我會失溫。」

所幸戴爾在幾公尺外目睹一切後，依然保持冷靜，不斷安撫阿德里安，並且很快就把努力游向自己的阿德里安救上輕艇。儘管害怕，父子倆仍安全返回岸邊。

麥哲倫海峽位於智利首都聖地牙哥（Santiago）南方約2600公里，是巴塔哥尼亞地區的重要觀光景點，以自然探險活動聞名，但其冰冷海水對於想要跨越的船員、游泳者、探險家構成挑戰。儘管南半球正值夏季，當地溫度依然涼爽，最低僅攝氏4度，最高很少超過攝氏20度。

事實上，鯨魚攻擊人類在智利水域極其罕見。但鯨魚撞擊貨船致死數量近年增加，過去10年也反覆出現擱淺問題。

男子划輕艇結果遭鯨魚吞入又吐出。取自X影片
男子划輕艇結果遭鯨魚吞入又吐出。取自X影片

智利 社群媒體 鯨魚

延伸閱讀

怕極右分子攻擊 部分教會不再庇護無證客

114學測國文／作文52赫茲鯨魚「以魚喻人」 文學性強考生難下筆

114學測國文／國寫作文題目曝！追星、52赫茲鯨魚入題 考生有共鳴好下筆

慧與奪 AI 單 帶旺鴻海、英業達

相關新聞

影╱男子划輕艇突遭鯨魚吞了！3秒鐘後被吐出來 奇蹟生還影片曝

智利巴塔哥尼亞（Patagonia）海域上演驚人一幕，一名年輕男子正在划輕艇，結果突然遭到一頭座頭鯨吞進嘴裡，短短3秒鐘...

4寶爸遭同性戀情侶性侵虐殺！兇手自錄犯案過程 法醫：若清醒極痛苦

蘇格蘭發生駭人性侵虐殺案！1名24歲4孩之父成為2名陌生男子的獵物，其飲品被他們投放毒品，待神智不清後遭輪流性侵及虐待，最終死於酒精及藥物中毒。

超克西方霸權冷暴力，《巴別塔學院》的解殖啟示

19世紀的牛津大學作為當時大英帝國核心，在英國殖民歷史中如何向全球投射影響力？身為英國保守勢力大本營，牛津大學如何看待來自世界各地的學子？這些大哉問，華裔美籍作家匡靈秀在2022年長篇小說《巴別塔學院》提出了見解。此書背景約在1830年代的大英帝國和牛津大學，雖然是架空歷史，又有許多奇幻文學色彩，但對同樣在牛津大學求學過的筆者而言，小說中許多觀察與體悟可謂絲絲入扣。《巴別塔學院》最讓筆者驚喜之處在於：嘗試將西方學界中「中國研究」和「後殖民歷史」兩個不同的領域進行整合，而其銷量和獲獎資歷足以證明廣大讀者的認可。作為書評系列的結尾，本文將延伸討論《巴別塔學院》背後所隱含的一些議題。

物價上漲…日本情人節 改挑超市巧克力

日本一份消費者行為調查顯示，今年情人節最多人選擇購買巧克力的地方，已從「百貨公司」變成了「超市」，這種變化的背後原因很可...

在哪買情人節巧克力？日消費者改選「超市」 研究揭變心原因

日本一份消費者行為調查顯示，今年情人節最多人選擇購買巧克力的地方，已從「百貨公司」變成了「超市」，這種變化的背後原因很可...

前印尼總統夫人黛薇定居日本 創黨盼參選日國會議員

時常在日本綜藝節目露面的前印尼總統夫人黛薇．蘇卡諾，昨天宣布已成立主打動物保護政策的政治團體，並計劃親自參選今年夏天舉行...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。