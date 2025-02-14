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4寶爸遭同性戀情侶性侵虐殺！兇手自錄犯案過程 法醫：若清醒極痛苦

香港01／ 撰文／喬納森
布里斯特和艾倫聯手下藥性侵辛普森，最終導致對方死亡。（TikTok截圖）
布里斯特和艾倫聯手下藥性侵辛普森，最終導致對方死亡。（TikTok截圖）

蘇格蘭發生駭人性侵虐殺案！1名24歲4孩之父成為2名陌生男子的獵物，其飲品被他們投放毒品，待神智不清後遭輪流性侵及虐待，最終死於酒精及藥物中毒。案情指，2名兇手是同性情侶，而受害爸爸無同性戀傾向，因為拒絕「3人行」遭下毒手，更被拍下性侵過程。

2名兇手被判終身監禁，而死者的伴侶、4名孩子的媽媽近日接受訪問，透露他們最小的女兒在案發前11天才出生，「我覺得非常噁心，他一定受了很多苦」。她現在獨力撫養4名子女，孩子們每人有1隻泰迪熊，錄下了爸爸的聲音。

4孩之父遭下藥性侵虐殺

綜合外媒報導，2021年11月，當時24歲的辛普森（Calum Simpson）是4孩之父，他和友人到27歲兇手布里斯特（Dylan Brister）的住所，友人其後獨自離去，留下辛普森在屋內。

布里斯特與19歲的男友艾倫（Cameron Allan）向辛普森下手，在辛普森飲用的酒杯內放入抗焦慮藥物依替唑侖（Etizolam），讓他變得神志不清及昏迷，並將辛普森捆綁起來輪流性侵，他被虐待後死亡。驗屍發現辛普森死於藥物及酒精中毒，2名兇手性侵辛普森並拍下影片，事報被控謀殺及性侵等罪。

同志情侶邀約「3人行」無果 向死者下手

控方強調沒有任何證據顯示辛普森有同性戀傾向，但有證據指，2名兇手計畫尋找1名男子與他們「3人行」，他們曾在同志遊行中試圖邀請參與者但不成功，最後決定向辛普森下手，目的就是為了滿足恐怖的私慾。

兩兇手拍下犯案過程

警方更在艾倫的手機中找到涉案影片，其中1段畫面，艾倫對布里斯特更說「至少他（辛普森）還在呼吸」。而根據驗屍報告，辛普森在意識不清的狀態下受到嚴重傷害，法醫指若受害者當時清醒，這些傷勢將帶來「極度的疼痛」。

2兇手因謀殺罪被判終身監禁

法庭在2024年以謀殺罪判布里斯特及艾倫終身監禁，布里斯特至少要服刑23年，而艾倫則19年，兩人被列入終身性犯罪者名單。

么女案發前11天才出生

近日，辛普森的伴侶考恩（Bobbie Cowan）接受英媒訪問，透露2人育有4名孩子，其中1名1女兒是他們分手時和另一伴侶所生，但復合後辛普森一樣視如己出，最小的1名女兒在案發前11天才出生。

孩子每人1隻泰迪熊 錄下爸爸聲音

考恩現在獨力撫養4名孩子，案發當晚，兩口子吵了幾句，辛普森離開家中，沒想到竟是2人最後對話。警察到來通知其死訊時，她徹底崩潰了，「我覺得非常噁心，他一定受了很多苦」。

考恩回憶道，2人在2015年的1場聚會上認識，當時她17歲，辛普森18歲，「我真的很愛他，他很有趣、善良，而且長得非常帥」，他生前很愛小孩，是名好爸爸，可能因為年輕，伴侶之間常常吵架，但也深知彼此相愛。她和孩子們都很想念爸爸，孩子們每人都有1隻泰迪熊，錄下了辛普森的聲音。

24歲辛普森遭2名陌生男子迷暈報性侵至死。（網上圖片）
24歲辛普森遭2名陌生男子迷暈報性侵至死。（網上圖片）

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文章授權轉載自《香港01》

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