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日本富士山長高了！改採新測量發現多5公分 但1原因官方高度不變

聯合報／ 編譯徐榆涵／即時報導
日本國土地理院近日公布，富士山實際高度比原先紀錄高出5公分。美聯社
日本國土地理院近日公布，富士山實際高度比原先紀錄高出5公分。美聯社

日本國土地理院近日公布，利用人造衛星以的新測量方法對富士山的基準點進行測量，發現其實際高度為3775.56公尺，比此前記錄的高度高出5公分。然而由於海拔高度採四捨五入至整數，因此富士山的官方高度仍維持在3776公尺。

根據共同社、神戶新聞等報導，日本國土地理院表示，此次測量於2024年7月進行，該院指出，過去自明治時代以來，日本山岳的測量主要依賴「水準測量」技術，透過計算不同測點之間的高低差來確定標高。

然而這種傳統測量方式不僅耗時費工，還可能因地殼變動而產生誤差。為提升測量精度，日本國土地理院已改採人工衛星技術進行測量，確保標高數據的準確性與可靠性。

富士山此次測量結果的微幅變動，顯示科技進步對地理測量帶來的重要影響，目前日本國土地理院已公開日本境內1003座山岳的標高數據，最新測量數據預計於4月1日對外公布。

富士山 日本 衛星

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