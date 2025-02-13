沒加薪但離職率零！日本科技業推「2種假」 超爽福利員工讚爆

找工作時除了薪資外，也要多看看公司福利。近期日本的大企業以提高起薪來吸引人才，而資金較為受限的中小企業，則以獨特福利來留住員工。

根據《關西電視台》報導，日本厚生勞動省調查顯示，約50年前，日本大學畢業生的起薪是9萬日圓（約新台幣1萬9千元），近30年來則都穩定維持在大約20萬日圓左右（約新台幣4萬2千元），且持續上升中。日本許多大企業近期都宣布將調高起薪，其中「東京海上日動」2026年的起薪高達41萬日圓（約新台幣8萬7千元）。

然而對中小企業來說，提升薪資並非易事，因此許多小公司開始轉向提供「獨特福利」，以此與大企業競爭。例如一家位於大阪的中小型IT公司「トラストリング（Trustring）」在辦公室提供啤酒，允許員工上班時間喝酒，若是醉了，還可以用「宿醉假（二日酔い休暇制度）」回家休息幾個小時再回來上班，有曾使用宿醉假的員工指出，「休息回來後感覺效率提高了」；新進員工也表示自己就是想找這樣的公司，「因為公司允許我偷懶，我在工作時反而會更努力」。另外還有「偶像意外假（推しロス休暇）」，當員工的偶像出現突發事件時，可以申請休假。

Trustring公司的社長坦言，自己的起薪也才22萬日圓（約新台幣4萬7千元），其中還包含加班費。雖然無法提高薪資，但他認為中小企業的社長和員工距離感較近，若雙方有共同的價值觀，就可以降低離職率，工作氛圍也會更好。事實的確證明，該公司過去3年來人員流動率為0，業務發展也很良好。