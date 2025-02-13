快訊

中國漫記／非洲解放軍盧安達打剛果 北京如何收拾徒弟？

旅日低價訂房有詐 日本信用卡年盜刷541億日圓

寒冬穿羽絨外套就對了？衣服穿錯順序易失溫，羽絨穿在「這一層」更保暖

德國F1賽車手舒馬赫遭黑函勒索 主嫌判刑3年

中央社／ 柏林12日專電
德國F1賽車手舒馬赫(見圖)家族遭黑函勒索案，德國烏帕塔地方法院12日宣判，主嫌被判處3年有期徒刑，主嫌兒子被判處6個月緩刑，第3名被告判處2年緩刑。美聯社
德國F1賽車手舒馬赫(見圖)家族遭黑函勒索案，德國烏帕塔地方法院12日宣判，主嫌被判處3年有期徒刑，主嫌兒子被判處6個月緩刑，第3名被告判處2年緩刑。美聯社

德國F1賽車手舒馬赫家族遭黑函勒索案，德國烏帕塔地方法院12日宣判，主嫌被判處3年有期徒刑，主嫌兒子被判處6個月緩刑，第3名被告判處2年緩刑。

自2013年遭遇嚴重滑雪事故後，一級方程式（F1）賽車手舒馬赫（Schumacher）引退接受護理治療，至今遠離公眾視線，去年底傳出遭黑函勒索威脅。

烏帕塔（Wuppertal）地方法院檢察官辦公室指出，被告試圖利用敏感照片和影片向舒馬克家族勒索1500萬歐元，並威脅將資料發佈到暗網。舒馬赫家族沒有回應勒索要求，並通知警方。

據檢方指出，共計查獲舒馬赫900張圖片和約600個影片，以及部分數位醫療記錄檔案。來自烏帕塔的主嫌與其子承認指控，第3名被告曾任舒馬赫夫婦保全否認參與任何犯罪行為。

烏帕塔地方法院表示，這3名男子被控勒索、協助與教唆。主嫌為實際敲詐者，應該負主要責任被判刑3年，主嫌的兒子被判處6個月緩刑。第3名被告被判緩刑2年。

舒馬赫家族的律師施尼策（Sven Schnitzer）在德國公共廣播聯盟（ARD）中表示，存有重要圖像與文件的硬碟至今仍遺失，「威脅性仍可能透過後門成真」。

主嫌的辯護律師多爾夫斯（Oliver Doelfs）表示，他沒有關於硬碟下落的資訊，「我沒有水晶球，並無法說硬碟是否到底仍存在」，在他的當事人被捕後，硬碟很可能已經被處理掉了。

德國 舒馬克 賽車手

延伸閱讀

管教繼子繼女出手重…生母提告不和解 法官判緩刑免入獄

男歌手撞死6人入獄！慘被獄友毆打、強暴　網喊：報應

德國城際列車與卡車相撞 造成12人輕重傷

謀殺烏逃亡母女劫5周大嬰兒 德夫婦「求女心切」遭判終身監禁

相關新聞

日本富士山長高了！改採新測量發現多5公分 但1原因官方高度不變

日本國土地理院近日公布，利用人造衛星以的新測量方法對富士山的基準點進行測量，發現其實際高度為3775.56公尺，比此前記...

德國F1賽車手舒馬赫遭黑函勒索 主嫌判刑3年

德國F1賽車手舒馬赫家族遭黑函勒索案，德國烏帕塔地方法院12日宣判，主嫌被判處3年有期徒刑，主嫌兒子被判處6個月緩刑，第...

旅日低價訂房有詐 日本信用卡年盜刷541億日圓

2024年到日本旅遊的外國人高達3686萬人次，改寫2019年最高紀錄。觀光區飯店房價漲到天價，旅遊詐騙趁虛而入。日本信用卡協會統計2023年日本人信用卡被盜刷541億日圓，至少數十億用於訂房詐騙。日本網路犯罪中心呼籲外國旅客不要被低價訂房誘惑，以免行程泡湯。

最糊塗的人！前皇室員工爆哈利王子「無能不合群」 誤做1事遭狂轟

英國哈利王子曾公開與皇室鬧不和，據外媒「Daily Mail」報導，一名在皇室工作的前職員將工作經歷撰寫成書，並在書中直言...

「我不要再回去了！」75歲婦淚灑豪華養老院 被1件事逼瘋奪門而出

豪華養老院本是讓長者頤養天年的場所，但日本東京一位75歲的婦人，卻在奢華的環境中感受到前所未有的孤獨。根據日本媒體「THE GOLD ONLINE」報導，75歲的花田美智子（化名）…

日本宮內廳官網大改版 增360度環景圖可一覽宮殿內部樣貌

日本宮內廳官網今天繼2010年後大幅改版，雖然內容不變，但首頁設計變動許多，網友可以透過新增的360度環景圖，一覽平時無...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。