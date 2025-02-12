最糊塗的人！前皇室員工爆哈利王子「無能不合群」 誤做1事遭狂轟

英國哈利王子曾公開與皇室鬧不和，據外媒「Daily Mail」報導，一名在皇室工作的前職員將工作經歷撰寫成書，並在書中直言「哈利王子是這一代皇室中最糊塗的一個」。此外，作者更透露，哈利的老婆梅根似乎有「救世主情結」，使她經常與其他皇室員工起衝突。

報導指出，英國皇室的前職員將出版「皇室僕人的秘密生活」一書，作者透露，他曾經在哈利王子的私人公寓裡，將桌上一些東西弄亂，對方馬上大發雷霆，將一件小事看得十分嚴重。不只作者有此經歷，許多皇室員工會將哈利王子戲稱為英國喜劇「黑爵士」中的攝政王，既無能又不合群，「人們常說，如果沒有僕人，哈利要花兩個星期才能穿上自己的褲子」。

【Coming on Feb 25】

「Yes Ma'am: The Secret Life of Royal Servants」

Author：Quinn, Tom

Publisher：Biteback Publishing

Publication date：February 25, 2025https://t.co/6EAAl1Y0FW — Biography Books (@BiographyBoooks) 2025年2月11日

書中表示，哈利王子的妻子梅根似乎有「救世主情節」，使她經常與宮廷的工作人員發生衝突，而哈利王子總是急著為老婆辯護。在哈利遇到梅根前，他一直「相當快樂且隨和」，與哥哥威廉王子、凱特王妃關係密切，但其實資深顧問們都知道，哈利王子對自己是「備胎」感到不滿與沮喪。

哈利王子在遇到梅根後，皇室內部彷彿重新燃起希望，期盼她能夠讓哈利王子更加「專注」。然而，梅根的想法與皇室資深人員的規劃截然不同，梅根不願受到限制的態度，讓哈利王子十分著迷。在兩人結婚後，哈利王子更重視梅根，並採納對方提出的許多觀點。作者透露，梅根讓哈利王子相信自己「被忽視、排擠與低估」，並認為兩人在諾丁漢的住家是皇室在「貶低」夫妻倆。