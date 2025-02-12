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越南民眾買保育類猴子熬藥膏 遭罰款50萬元

中央社／ 河內12日專電

越南義安省50歲男子阮景功購買3隻被列為保育類的猴子準備熬成藥膏，遭有關單位開罰3.9億越南盾（新台幣約50.1萬元）。

越南前鋒報（Tien Phong）報導，義安省警方表示，現行犯阮景功（Nguyen Canh Cong）被捕時，正在運送兩隻已明顯死亡的紅面猴與一隻黃面猴。這三隻猴子皆屬於越南所定義的瀕臨絕種、珍貴和稀有森林動、植物。

阮景功在警詢時指出，這些猴子都是向一名不知名人士購買的，目的是為了熬成藥膏。

越南民間偏方認為，婦女若出現食慾不振、失眠、貧血、面黃肌瘦、盜汗等情況，服用猴骨膏可達到補血、強身的效果。然而這些說法都經不起科學檢驗。

經警方查明，阮景功觸犯2項法律，包括非法運輸林產及非法購買林產，但他的違法行為還沒達到刑事犯罪的程度，警方因此建議義安省政府以行政法處理。

義安省副省長裴青安（Bui Thanh An）決定對阮景功開罰3.9億越南盾（新台幣約50.1萬元），並沒收這3隻已經死亡的猴子。

越南法律規定，在網路上非法廣告販賣野生動物最高可被處以1億越南盾的行政罰款。非法買賣、運輸、飼養、持有野生動物可被處以5000萬至2億越南盾的行政罰款；涉及刑事犯罪最重將面臨12年有期徒刑。

猴子 罰款 越南

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