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俄東正教會躲制裁 教堂資產由捷克轉至匈牙利分區

中央社／ 布拉格12日專電

俄羅斯東正教會已將其在捷克卡羅維瓦利的資產轉移至匈牙利分區，包括知名的「聖彼得與保羅教堂」的所有權，以防捷克政府凍結教會資產。

目前「聖彼得與保羅教堂」（Church of Saint Peterand Paul）歸「布達佩斯和匈牙利榮休都主教」管理。專家們對於捷克政府未能及時凍結資產表達了失望。

布拉格國際廣播電台（Radio Prague International）報導，俄羅斯多年來在捷克溫泉小鎮卡羅維瓦利（Karlovy Vary）擁有強大勢力，當地許多房屋、酒店和餐廳都由俄羅斯人持有。

然而，近年來俄羅斯的影響力逐漸減弱，特別是2022年俄羅斯入侵烏克蘭，以及捷克政府批准「馬格尼茨基法案」後，捷克政府可以基於國家安全、人權保護和打擊恐怖主義的考量，對特定個人或組織施加制裁。

捷克政府在法案通過後，將俄羅斯東正教會領袖基里爾大主教（Patriarch Kirill）列入國家制裁名單，成為首位受制裁的人物。這意味著基里爾大主教被禁止入境捷克，他在捷克的所有資產均被凍結，且不能在捷克進行任何金融交易。

此外，捷克政府2023年進一步擴大制裁範圍，對管理俄羅斯在捷克國有資產的公司實施制裁，以確保該公司的收入不會被用於資助俄羅斯對烏克蘭的戰爭。

去年，聖彼得與保羅教堂的東正教神父利申尤克（Nikolai Lishchenyuk）因涉嫌間諜行為，包括支持歐盟內部分裂勢力，而被捷克驅逐出境，隨後更被剝奪卡羅維瓦利的榮譽市民身份。

俄羅斯東正教會為了避免資產被凍結，迅速將卡羅維瓦利的聖彼得與保羅教堂的所有權，轉移至匈牙利分區，此為俄東正教會的友好分支單位。

在此之前，專家曾警告俄羅斯東正教會可能轉移資產，並對捷克政府未能及時凍結資產表達失望。

自今年起，俄羅斯東正教會在捷克的領袖為伊拉里昂（Bishop Hilarion），他曾任布達佩斯與匈牙利的榮休都主教（Metropolitan Emeritus of Budapest andHungary）。

俄羅斯 捷克 資產

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