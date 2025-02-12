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共產倒台35年 斯洛伐克德文城堡辦展喚起自由珍貴

中央社／ 布拉格12日專電

鄰近奧地利斯洛伐克邊界的德文城堡，過去被捷克斯洛伐克共產黨用作隔絕西方世界的「鐵幕」據點。在共產倒台35週年之際，德文城堡推出展覽，提醒「今天享有的民主與自由既非理所當然，也不保證永遠存在」。

德文城堡（Devín Castle）鄰近斯洛伐克首都布拉第斯拉瓦，坐落在摩拉瓦河（Morava）與多瑙河（Danube）交匯的懸崖上，擁有壯觀的俯瞰視野。過去，德文城堡是斯洛伐克重要的軍事要塞，如今則成為知名觀光景點。

在共產倒台35週年之際，布拉第斯拉瓦市博物館（The Bratislava City Museum）在德文城堡推出「前方邊界！鐵幕下的德文城堡1948–1989」展覽，聚焦在1948年捷克斯洛伐克共產黨掌權後，德文地區被當作封鎖西方的前哨站，人民的自由移動受到嚴格限制。

布拉第斯拉瓦市博物館在官網上寫道，「在歐洲民主價值受到質疑，我們更應該牢記極權政權對民眾生活的影響。」在紀念捷克斯洛伐克共產主義政權倒台35週年的同時，「提醒我們，今天享有的民主與自由既非理所當然，也不保證永遠存在」。

德文城堡展覽策展人扎列薩克（Milan Zálešák）表示：「在1948年2月捷克斯洛伐克發生政變後，國家領導層迅速調派武裝部隊保護國界，並很快在西部邊境設置第一批路障。」

鐵幕（Iron Curtain）是20世紀分裂歐洲為兩個敵對陣營的最著名象徵之一，主要是「自由西方」與「共產東方」間的經濟與政治屏障。在共產政權下，除了言論、集會與媒體自由受到限制，到「自由西方」國家旅行也受限。

1950年代，鄰近斯、奧邊界的德文區幾乎無法進入。1951年7月，捷克斯洛伐克通過「國界保護法」，正式建立鐵幕，並在邊境設立「邊境區」和「禁區」，由邊防警衛嚴格管控。

在1951年至1989年間，至少有7500人因試圖非法越過斯洛伐克與奧地利邊界被拘留，至少42人在邊界喪生，這些人多半是為了逃亡到奧地利。

扎列薩克表示：「我們吸引遊客關注20世紀下半葉德文城堡的歷史。透過對這段歷史專業且批判地評估，希望促進對現代斯洛伐克歷史的公共討論，並加強民主、自由與包容的價值觀。」

奧地利 捷克 斯洛伐克

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