新德里戲劇節 台灣印度混血新戲「迦爾納」獲好評

EX-亞洲劇團行政總監林浿安與導演江譚佳彥的跨國婚姻，創作出台灣、印度的文化「混血」新戲「迦爾納」，這部戲11日晚間在新德里國際戲劇節中演出，並贏得滿堂彩。

印度國家戲劇學院（National School of Drama,NSD）主辦的新德里國際戲劇節是印度最具指標性的戲劇節，來自台灣的EX-亞洲劇團獲邀參加，11日、13日分別在新德里、齋浦爾有一場演出。

EX-亞洲劇團這次演出的劇作是「迦爾納」（Karna），靈感來自印度史詩「摩訶婆羅多」中的傳奇人物，演出由傳統戲劇元素與當代身體劇場語彙交織而成，內容增添台灣元素，結合戲曲身段、詩性文本與動能肢體表現，以全新的方式來詮釋迦爾納這位悲劇英雄的故事。

「迦爾納」11日晚間的演出，現場座無虛席，觀眾對台灣、印度兩地藝術家同呈現的跨文化原創劇作反應熱烈。

EX-亞洲劇團行政總監林浿安與導演江譚佳彥（Chongtham Jayanta Meetei）是劇團的靈魂人物。林浿安是資深劇場人，她的先生則是則是來自印度、移居台灣近20年的「台灣女婿」江譚佳彥。兩人的跨國婚姻不但成為一段佳話，也為激出不少創作的火花。

江譚佳彥提到，現今的世界非常混亂，他希望透過這個劇作啟發觀眾，讓大家思考是什麼樣的人能成為英雄，帶領大家擺脫這些混亂，讓世界變得更美好。

江譚佳彥說：「過了那麼久，我回到家鄉做這次演出，心裡有點緊張，但這個揉合台灣和印度文化的作品非常特別，我相信他們（印度觀眾）會很喜歡的。」

江譚佳彥表示，他是印度人，太太是台灣人，兩人有不同的文化背景，看待事物也有不同的觀點，但總能經過討論，將不同的看法融合在一起，讓作品變得更完整、更美好。

林浿安提到，因為她在劇團的角色是劇場管理，時間的可控性十分重要，攜手「生出」這樣的演出，讓她最為衝擊的，自然是時間管理這個部分，不過她和先生相處如同「兩人都像對方的鏡子」，雙方都能透過反射，發現可以有不同的融合、看到更多的可能性。

台灣的EX-亞洲劇團2024年參加徵選，10月雀屏中選，隨後在被文化部選為年度計畫後確定成行，這是駐印度代表處文化組復組後的第一個年度計畫，也是駐印度代表處設處30周年的首場紀念活動。

駐印度代表處文化組秘書林品樺表示，印度過去已經在台灣舉辦過許多文化活動，如今也是時候讓台灣將文化輸出到印度，讓更多印度朋友在認識台灣的半導體成就之餘，也能認識台灣在文化上的成就。