日本宮內廳官網大改版 增360度環景圖可一覽宮殿內部樣貌
日本宮內廳官網今天繼2010年後大幅改版，雖然內容不變，但首頁設計變動許多，網友可以透過新增的360度環景圖，一覽平時無法進入的皇居宮殿內部分區域樣貌。
日本富士新聞網報導，這次改版放大主頁照片尺寸，分為「觀看」、「了解」及「參訪」等3大區，讓民眾獲取各類訊息。
另外，這次改版為讓一般民眾一覽平常無法進入的宮殿內部分區域樣貌，特別設置360度環景圖；官網主頁下方也連結宮內廳社群平台Instagram（IG）帳號，可在官網看到IG發文內容。
掌管日本皇室相關事務的宮內廳為強化宣傳，2023年成立的公關室已在2024年開設IG帳號，目前累積粉絲人數達189萬人。
宮內廳預定在2025年度內進一步調整官網內容，公關室表示，「希望透過改版讓外界更深入了解皇室活動」。
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