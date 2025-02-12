日本受本季最強寒流侵襲 2月4日起連日大雪釀12死158傷

日本從2月4日起持續受到本季入冬以來最強寒流侵襲並降下大雪，日本政府總務省今天公布統計數字，連日大雪至今在8縣共造成12人不幸死亡，並在15道府縣造成158人受到輕重傷。

日本朝日新聞報導，截至今天下午2時止，新潟縣因連日大雪已有3人不幸喪命、福島縣及島根縣各有2人罹難，及山形縣等5縣各有1人死亡。

受到輕重傷的傷者遍布北海道到四國地方，但多數集中在靠日本海側的新潟縣（37名傷者）、山形縣（33名傷者）、富山縣（22名傷者）及福井縣（19名傷者）等地。

日本防災擔當大臣坂井學今天在記者會上說，除雪作業接連發生意外，民眾必須留意屋頂掉落的積雪，並切記要跟家人或鄰居打聲招呼，勿單獨進行除雪，並確實留意自身安全。