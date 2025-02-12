快訊

義大利對黑手黨的百人掃蕩：40年來最大行動

賴清德喊話：總預算送出前 韓國瑜、卓榮泰應盡速協商

林姿妙親信詐6500萬落跑 律師頻問被害人1句…審判長聽了也嘆氣

日本受本季最強寒流侵襲 2月4日起連日大雪釀12死158傷

中央社／ 東京12日綜合外電報導
日本從2月4日起持續受到本季入冬以來最強寒流侵襲並降下大雪。 歐新社
日本從2月4日起持續受到本季入冬以來最強寒流侵襲並降下大雪。 歐新社

日本從2月4日起持續受到本季入冬以來最強寒流侵襲並降下大雪，日本政府總務省今天公布統計數字，連日大雪至今在8縣共造成12人不幸死亡，並在15道府縣造成158人受到輕重傷。

日本朝日新聞報導，截至今天下午2時止，新潟縣因連日大雪已有3人不幸喪命、福島縣及島根縣各有2人罹難，及山形縣等5縣各有1人死亡。

受到輕重傷的傷者遍布北海道到四國地方，但多數集中在靠日本海側的新潟縣（37名傷者）、山形縣（33名傷者）、富山縣（22名傷者）及福井縣（19名傷者）等地。

日本防災擔當大臣坂井學今天在記者會上說，除雪作業接連發生意外，民眾必須留意屋頂掉落的積雪，並切記要跟家人或鄰居打聲招呼，勿單獨進行除雪，並確實留意自身安全。

大雪 日本 死亡

延伸閱讀

不只日本！獨旅首選國家網友還推「這裡」：便宜、食物更多元

日本擬派「最上級」護衛艦至澳洲 爭取軍售機會

川普加徵鋼鋁關稅 日本政府要求豁免

四大題材助攻有望再創新高 建議布局日股基金

相關新聞

日本受本季最強寒流侵襲 2月4日起連日大雪釀12死158傷

日本從2月4日起持續受到本季入冬以來最強寒流侵襲並降下大雪，日本政府總務省今天公布統計數字，連日大雪至今在8縣共造成12...

水壩工程延宕河狸「接手」築壩 捷克國庫大省近4000萬元

捷克官員今天說，當局原擬在一處舊軍事訓練場上建造壩堤以涵養溼地，但工程計畫因故延宕，如今囓齒動物河狸「接手」築壩，為納稅...

佳士得首場AI藝術拍賣會掀爭議 逾4千人連署籲取消

紐約藝術品拍賣行佳士得（Christie's）將從20日起舉辦首場針對人工智慧（AI）創作藝術品的拍賣會，消息一出，至今...

日本福島雪崩62人受困 當局出動直升機救出40人

日本福島市山區一處縣道日前因連日大雪兩度發生雪崩、雙向交通受阻，造成溫泉區3家溫泉旅館的員工及住宿客共62人暫時受困，福...

影／札幌雪祭遇暴風雪！新千歲機場118航班取消 1600多人機場打地鋪

日本經濟新聞報導，日本札幌市的「札幌雪祭」11日迎來最後一天，吸引大量遊客前來觀光。不過當日因強風與大雪加劇，新千歲機場...

聽到「給愛麗絲」就要追車！台灣倒垃圾文化太有趣 吸一票日本粉絲

台灣駐日經濟文化代表處於社群平台x上發文，談到「台灣垃圾車的音樂」。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。