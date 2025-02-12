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盼促進觀光 曼谷將蓋東南亞首座侏羅紀主題樂園

中央社／ 曼谷12日專電

泰國曼谷將蓋東南亞首座以侏羅紀世界為主題的主題樂園，泰國政府希望透過建造大型的人工娛樂設施，促進旅遊業發展，吸引更多國際觀光客造訪泰國。

泰媒報導，泰國投資促進委員會（Board ofInvestment of Thailand）日前同意由Asset World Corp的子公司Asset World Attraction and Retail所提出的投資案，將在曼谷設立東南亞第一個侏羅紀世界主題樂園（Jurassic World: The Experience）。

這頂投資案耗資12億泰銖（約新台幣11億5200萬元），將在曼谷昭披耶河畔的河濱夜市（Asiatique）建立一個受到電影侏羅紀世界（Jurassic World）啟發的主題樂園，佔地4000平方公尺，將透過科技，讓遊客在樂園裡可以體驗真實的恐龍世界。

投資促進委員會秘書長納利（NaritTherdsteerasukdi）表示，旅遊業是推動泰國經濟成長的重要因素，去年泰國國際觀光人次超過3500萬，為國家帶來了1兆6700億泰銖的觀光收入。

納利相信，這個計劃將會促進泰國的觀光旅遊業，泰國想要成為區域觀光樞紐，就必須投資觀光基礎設施，例如人員訓練、服務品質、數位基礎設施、國際活動以及發展人工或是自然景點等。

曼谷 東南亞 泰國

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