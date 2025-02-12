影／札幌雪祭遇暴風雪！新千歲機場118航班取消 1600多人機場打地鋪
日本經濟新聞報導，日本札幌市的「札幌雪祭」11日迎來最後一天，吸引大量遊客前來觀光。不過當日因強風與大雪加劇，新千歲機場有超過118個航班被取消，根據北海道機場公司（北海道エアポート）消息，超過1600人被迫滯留機場過夜。
根據北海道機場公司，11日當天下午風勢增強、降雪加劇，導致機場能見度降低，惡劣天氣狀況持續約3個小時，影響往返羽田機場、關西機場等主要航線，共計118班航班被取消。
許多受影響的旅客擠在航空公司櫃檯前等候改訂航班，人龍一度排滿機場。由於不少人臨時找不到住宿，機場在晚間9時開放航廈供旅客過夜，約1650人鋪上機場提供的墊子，暫時將機場當成臨時旅館。
航空公司表示，12日航班預計將恢復正常運行。
據札幌管區氣象台報告，受到「冬季型氣壓分佈」的影響，來自日本海的雪雲進入，預計造成道央地區短時間內降雪。
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