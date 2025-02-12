日本福島雪崩62人受困 當局出動直升機救出40人
日本福島市山區一處縣道日前因連日大雪兩度發生雪崩、雙向交通受阻，造成溫泉區3家溫泉旅館的員工及住宿客共62人暫時受困，福島縣政府今天已出動直升機救出想離開的40人。
日本TVU福島電視台（TUF）報導，救援行動從上午9時30分過後展開，到上午11時前已救出40人。接下來將在福島縣警方一處設施接受健康狀態確認後，被送往福島站搭車。
獲救的民眾說，「旅館方面應對很好，沒有問題」；一對來自埼玉縣的母女說：「雖然我們是開車來，但目前先停放在旅館處，等之後道路恢復通行後再來取車」。
日本電視台（Nippon TV）報導，這條縣道作為福島市土湯溫泉町野地溫泉地區的聯外道路，因2月10日兩度發生雪崩持續中斷。
雖然雪崩沒有造成人員傷亡，但62名野地溫泉地區的旅館員工與住宿客持續受困。因此，縣府今天上午出動直升機，救出有意離開的40人。
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