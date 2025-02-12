克羅埃西亞地震規模4.6 暫無人員傷亡災損通報
克羅埃西亞國營媒體報導，該國濱海地區發生規模4.6地震，目前尚無傳出人員傷亡或災損通報。
美國地質調查所（US Geological Survey）數據顯示，這起地震發生於克羅埃西亞當地時間今天晚間6時43分，地點位於克國濱海地區薩達郡（Zadar）的史塔利葛拉德（Starigrad）東北方約7公里處。
克國媒體報導，目前尚無傳出人員傷亡或災損通報，但地震已引發當地民眾恐慌。報導指出，接壤克國的波士尼亞-赫塞哥維納（Bosnia-Herzegovina）也明顯感受到地震威力。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言