克羅埃西亞地震規模4.6 暫無人員傷亡災損通報

克羅埃西亞國營媒體報導，該國濱海地區發生規模4.6地震，目前尚無傳出人員傷亡或災損通報。

美國地質調查所（US Geological Survey）數據顯示，這起地震發生於克羅埃西亞當地時間今天晚間6時43分，地點位於克國濱海地區薩達郡（Zadar）的史塔利葛拉德（Starigrad）東北方約7公里處。

克國媒體報導，目前尚無傳出人員傷亡或災損通報，但地震已引發當地民眾恐慌。報導指出，接壤克國的波士尼亞-赫塞哥維納（Bosnia-Herzegovina）也明顯感受到地震威力。