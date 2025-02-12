德國城際列車與卡車相撞 造成12人輕重傷
德國緊急服務部門和德國鐵路公司（Deutsche Bahn, DB）表示，一班城際列車今天在平交道與一輛卡車相撞，造成12人輕重傷。
德國鐵路公司發表聲明說，在當地時間下午2時（台灣時間11日晚間9時），一班城際列車在漢堡（Hamburg）南部的羅內堡（Roenneburg）開往不來梅（Bremen）途中，於一處平交道發生這起事故，並表示「1人傷勢嚴重」，另有一些人受傷。
漢堡市消防部門稍早表示，「這起事件造成12人受傷，其中10人受到輕傷」，並於社群平台X發文說已部署約80名人力在現場。
德國鐵路公司強調，「我們正全力支援當局調查事發原因和事故現場」。
漢堡晚報（Hamburger Abendblatt）報導，這輛卡車隸屬於一家鐵路鐵軌製造公司。
美聯社引述當地媒體報導，案發當下有超過250人在火車上，幸而無人受傷，警方已安排巴士將這些人載離案發現場；這輛鉸接式卡車當時似乎載著鐵路軌道。
根據事故後拍攝的照片，案發現場散落鐵路軌道零件和碎片，這輛卡車嚴重受損。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言