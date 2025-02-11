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佳士得擬辦首場AI作品拍賣會 引3000名藝術家反彈：令人憤怒

經濟日報／ 編譯陳苓／綜合外電
佳士得將在紐約舉辦「擴增智慧」拍賣會，號稱是大型拍賣公司的首場AI藝品標售會，將展出使用AI模型創作的作品。 路透
佳士得將在紐約舉辦「擴增智慧」拍賣會，號稱是大型拍賣公司的首場AI藝品標售會，將展出使用AI模型創作的作品。 路透

3,000多名藝術家致信拍賣巨擘佳士得（Christie's），抗議該公司準備出售以人工智慧（AI）創作的藝品。他們指控AI業者未經許可就竊取人類作品來訓練模型，佳士得拍賣此類作品，有如默許相關剝削行徑。

佳士得將在紐約舉辦「擴增智慧」（Augmented Intelligence）拍賣會，號稱是大型拍賣公司的首場AI藝品標售會，將展出使用AI模型創作的作品。

藝術家在抗議信中表達「嚴重憂慮」，指出拍賣會有許多藝品使用AI模型創作，但眾所皆知這些模型在訓練時使用了未經授權的版權作品。音樂、電影、媒體、藝術等創意工作者，許多人不反對發展AI模型，但他們擔心一些熱門AI模型，未付費使用受版權保護的素材。而這些素材訓練出的AI模型，可以複製甚至取代原作。

信中寫道，這些模型與背後開發商剝削人類藝術家，未獲許可或未先付費就使用藝術家作品，打造出與這些創作者競爭的商用AI產品。加士得支持些模型與相關使用者，形同獎賞鼓勵AI業者大規模竊取人類藝術家作品。

紐頓是抗議信的簽署者之一，他說不會怪罪使用AI模型的藝術家，但佳士得以數萬甚至數十萬美元出售作品，有如默許AI產品的剝削行徑；這些產品毀掉眾多藝術家生計之時，這種作法令人憤怒。

佳士得數位藝術主管吉爾斯說，AI藝術市場持續擴張，AI不會取代人類創造力，而能加以強化。

佳士得 拍賣會 藝術家

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