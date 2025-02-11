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2024年異常高溫 研究：地球可能已進入升溫1.5°C時代

中央社／ 巴黎10日綜合外電報導

科學家表示，去年溫度飆破紀錄，可能預告地球正在進入升溫超過攝氏1.5度的新時代，這是現代人遇都沒遇過的狀況。

法新社報導，「巴黎協定」規定的較工業化前升溫不超過攝氏1.5度的門檻聽起來好像無關緊要，但對人類和自然影響卻是非常重大。

但什麼時候才算是正式超越攝氏1.5度的門檻？這是今天發表在「自然氣候變遷」（Nature Climate Change）期刊兩項研究的重點。

根據「世界氣象組織」（World Meteorological Organization），2024年全球異常高溫之際，科學家尋求達成巴黎協定目標。

2024是第一次全年升溫超過攝氏1.5度的年份。

單一年超過限制，並不代表違反巴黎協定，因為該協定是透過20或30年的滾動平均值計算，消除逐年的氣溫變化。

科學家表示，依照那項標準，全球氣溫目前升高約攝氏1.3度，比過去12.5萬年的溫度還要高。

德國和奧地利一個團隊使用觀測數據和電腦模型，來評估一年內溫度上升攝氏1.5度，是否可能代表長期限制面臨風險的「早期警告」。

他們發現，歷史模式顯示，第一個跨越特定溫度門檻的年份，往往會落在長期而言全球達到該暖化程度的20年間。

作者表示：「2024年被宣布為第一個升溫超過攝氏1.5度的年份，顯示地球很可能已經進入升溫1.5度的20年期間。」

他們表示，除非採取「嚴格」措施削減溫室氣體排放，否則這段時期的中間點，也就是未來10年內，就會正式違反巴黎協定的目標。

作者寫道：「升溫高於攝氏1.5度的一年，不是覺得絕望的時候，而是呼籲採取行動的時候。」

在第2項研究中，加拿大環境與氣候變遷部的甘農（Alex Cannon）運用略為不同的方法，但也得出了類似結論。

甘農表示，2024年這樣短期地跨越升溫攝氏1.5度，代表長期而言跨越門檻可能會在2029年之前發生，但他強調，未來幾年現實世界中的因素，會在長期跨越何時到來方面扮演重要角色。

聯合國政府間氣候變遷問題小組（IPCC）氣候專家表示，2030年代初期升溫超過攝氏1.5度的可能性為50/50。

IPCC表示，將控制暖化目標定在升溫不超過攝氏1.5度，而非較不具雄心的攝氏2度，可大幅限制最災難性的後果。

巴黎協定 氣候變遷 氣溫 科學家

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