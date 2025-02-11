搶人新招！這家日本公司推酒水喝到飽 喝掛再送無條件宿醉假

日本經濟自1990年代泡沫經濟破裂後，便長年處於停滯狀態，連帶影響薪資成長。雖然大型企業陸續調漲起薪，吸引不少年輕人才，但對中小企業來說，招募可說是令老闆非常頭痛。因此大阪一家公司決定另闢蹊徑，他們不但在上班時提供免費酒水，若是員工前一天喝醉還能請「宿醉假」，吸引不少年輕族群關注。

據ODDITYCENTRAL報導，大阪一家小型科技公司「Trust Ring Co., Ltd.」為了吸引人才，不僅允許員工在上班時可以喝酒，老闆還直接提供酒水陪喝。不僅如此，如果員工前一天喝得太醉，隔天不用付上任何解釋或證明，就能請宿醉假延後上班時間。

「因為有這個制度，我今天可以中午12點才到公司上班，」一名女員工接受《關西電視台》訪問時開心地表示，「員工可以多睡兩、三個小時，等清醒後再來上班，這樣工作效率反而更高！」

Trust Ring公司負責人表示，之所以會提供這種特別的員工福利，是因為公司財力有限，實在無法與大企業搶人。為了留住人才，他才會想到用這種方法，因為這是「比錢更吸引人」的誘因。

負責人說，公司的起薪是22萬2000日圓（約新台幣4.6萬元），而且這個金額包含了20小時的加班費，所以是接近最低薪資標準。他坦言，公司真的沒有能力調薪，因此才希望透過不同的方式，吸引認同公司理念的年輕人。

這項創新的福利制度在社群媒體上引起熱議，有網友認為這樣的行銷策略很聰明，也有人懷疑員工喝酒後可能會影響工作。不過該公司負責人表示，他認為開心工作的員工會更有創造力。他相信公司的彈性制度，能在人才招募的劣勢中突破重圍。

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