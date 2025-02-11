日本關稅局公務員喝9杯啤酒闖禍 遺失187走私嫌疑人文件

日本財務省昨天宣布，1名關稅局職員本月稍早飲酒過後，遺失辦公用的筆記型電腦，以及記載著走私非法藥物嫌疑人等的文件，文件內容包含187人的姓名、住址等個人資料。

日本放送協會（NHK）報導，財務省關稅局調查課1名職員本月6日在橫濱海關處理完業務後，與海關的職員在橫濱市聚餐飲酒，回家途中於JR錦糸町站下車之際，發現公事包不翼而飛。

而公事包裝著當事人當天上班時，收到的9張行政文件，內含走私非法藥物嫌疑人、收受大麻種子人士等187人的住址、姓名，以及案件概要。另外，這名職員也弄丟含有自身與調查課職員個資的公用電腦等物品。

這名職員宣稱本月6日晚間6時左右到11時，喝了9杯啤酒，不記得遺失上述物品的地點。

財務省表示，迄今尚未接獲這些資訊被不當使用的通報。

財務省也就此致歉，並表示將嚴厲處分這名職員。

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